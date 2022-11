La figura que rompió el silencio y explotó contra referentes de la Selección de México: "Entendí a..."

Oribe Peralta, exdelantero de la Selección de México, apuntó contra Miguel Herrera y Luis García quien han sido muy críticos con el jugador que supo defender la camiseta de la Selección de México.

A lo largo de su carrera, Peralta fue muy cuestionado y recibió críticas como “Oribe no sirve para Primera División” o "por su culpa perdimos, jugando para Rayados, el campeonato del 2004 contra Pumas". Estas declaraciones salieron de la boca de Herrera, que fue su entrenador, y Luis García, ex creativo de la Selección de México.

“A Luis García me lo he cruzado varias veces y he tenido la oportunidad de que me entreviste y hemos platicado muy bien. Cada vez que tengo la oportunidad se lo recuerdo, de broma obviamente. Con Miguel Herrera también, porque entendí perfectamente a no tomarme las cosas personales, a ver más allá de lo que me estaban diciendo y también a sacarle el mayor provecho a esto", dice Peralta unos años después de los hechos, en una entrevista con Bolavip.

Es indudable que a Oribe le afectaron mucho las críticas a lo largo de su carrera, pero más que nada al principio.

“La persona que yo creo que más me quiere en este mundo es mi mamá y ella siempre buscaba la forma de despertarme, de alentarme con regaños, una que otra vez con un golpe para que fuera mejor", concluyó.