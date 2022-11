La deleitada reacción de Busquets tras los tremendos elogios de Riquelme: "Que te diga eso..."

Hace unos meses, Juan Román Riquelme, flamante vicepresidente de Boca, aseveró en una discusión futbolística que mantuvo con los panelistas de ESPN F90 que Sergio Busquets "había confundido al fútbol mundial" con su estilo de juego revolucionario para la época en la cual apareció, con el Barcelona de Guardiola. El ídolo del Xeneize entiende que, a partir de verlo jugar al Nº 5 del Barça, en todo el mundo empezaron a querer imitarlo, pese a no tener sus cualidades técnicas, y que -por querer copiarlo- se dejaron de lado los fundamentos básicos de un volante central.

Román había sostenido: "El único Nº 5 que es un Nº 10 y hace todo bien es Busquets. Él confundió al fútbol mundial. Entonces desde que apareció Busquets empezamos a decir que el Nº 5 tiene que tener buen pase, que si el equipo juega mal es porque el Nº 5 pasa mal la pelota. Ya nos olvidamos que antes era el Nº 10 el que te hacía jugar bien... Ahora parece que si el equipo juega mal es por culpa del Nº 5: 'No, el Nº 5 la pasa mal... No, el Nº 5 no la agarra...". Ya nos olvidamos que el Nº 5 tiene que marcar, meterse entre los centrales, hacer los relevos si sale el lateral... ¿Hacer todo? No, Busquets hay uno solo".

La respuesta de Busquets llegó, y a un día del inicio del Mundial de Qatar 2022. En un mano a mano que mantuvo con el Kun Agüero, ahora streamer por Star+, el mediocampista del Barcelona le devolvió las flores a Riquelme. Completamente halagado, agradeció: "No están mal las palabras de Juan Román, eh... Je. La verdad es que gente que ha jugado al fútbol y ha tenido una carrera como la de él que digan esas palabras de uno es espectacular. Eso es lo mejor para un futbolista, más allá de los títulos que ganás con tu equipo. Tener este reconocimiento de la gente que realmente sabe de fútbol y ha estado en primera persona viviendo todo esto es lo mejor".

Busi, de 34 años, ya lleva disputados más de 696 partidos con la camiseta del Barcelona, el único club que ha representado como profesional y es una de las principales banderas del mítico Barça de Pep Guardiola. Ganador de tres Champions League y ocho ligas españolas, entre tantas otras cosas, también hizo historia con la selección de España al integrar el plantel campeón del mundo en Sudáfrica 2010.