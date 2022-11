Video: la divertida reacción de Scaloni ante una persona que lo llamó "Scaloneta"

El término quedó grabado en la memoria de los argentinos, incluso más que el de la persona en sí. Scaloneta, más que Lionel Scaloni. Y fue insólito el momento que vivió el técnico de la Selección argentina, cuando una persona se sorprendió al verlo y emocionado le dijo: "¡Vos sos Scaloneta!". La reacción del entrenador fue de risa al tener que aclarar: "No, no, yo soy Scaloni".

El DT, recién llegado de España a Argentina, se tomó fotos con quienes se lo pidieron, con mucha buena onda, sonrisa de por medio y con mucho afecto por parte de los futboleros. El término Scaloneta se asentó tanto que un joven, un tanto confundido, lo llamó de esa manera en lugar del verdadero apellido.

"La gente te dice algo que es con mucho cariño pero no te gusta mucho me parece", le comentó un periodista de ESPN que había ido a esperarlo a Ezeiza. Entre risas y mientras se prestaba para una foto, el entrenador contestó: "No, no, me dice 'vos sos Scaloneta' y no, yo soy Scaloni, pero bueno, ya está instalado".

Por supuesto, el término que se instaló para denominar a la Selección argentina dirigida por el entrenador rosarino surgió del cariño y el entusiasmo que generó el equipo albiceleste a través de los resultados, sobre todo después de la Copa América obtenida tras 28 años y la Finalissima ganada ante Italia.

El técnico continuará con su preparación para el Mundial de Qatar 2022, a 20 días del debut de Argentina ante Arabia Saudita, mientras espera por el fin de la participación de los jugadores argentinos en sus clubes y de cara a la convocatoria de 26 futbolistas que deberá entregar a la FIFA antes del 14 de noviembre.