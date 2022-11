Una buena para Scaloni: la vuelta de un jugador que lucha por un lugar en el Mundial

En medio de la gran preocupación por la lesión de Giovani Lo Celso, Lionel Scaloni recibió una buena noticia para la Selección argentina a días del Mundial de Qatar 2022. Es que Juan Foyth, defensor que estaba lesionado y que sueña con meterse en la lista de citados para la Copa del Mundo, regresó este miércoles a la convocatoria del Villarreal de España.

uD83DuDCCB @QSetien selecciona a 24 futbolistas para el entrenamiento y el partido ante el @LechPoznan #UECL — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 2, 2022

El futbolista argentino, que no jugaba desde el 28 de agosto por una lesión en la rodilla izquierda, entró en la lista del entrenador Quique Setién para el partido de este jueves entre Villarreal y Lech Poznan de Polonia, por la UEFA Conference League.

El ex Estudiantes de La Plata está entre los citados al igual que Gerónimo Rulli, otro que integró el proceso de Scaloni y que tiene muchas chances de ir a Qatar 2022 con la Selección argentina. Igualmente, si bien Foyth entró a la convocatoria, esto no significa que esté preparado para jugar 90 minutos: el club español aclaró en un comunicado que no todos irán al banco de suplentes.

De todas maneras, la reaparición de Foyth representa una buena noticia ya que estuvo dos meses inactivo por una contusión postraumática en la rodilla izquierda. A doce días del anuncio de la lista definitiva para el Mundial de Qatar 2022, Foyth tiene este partido de la UEFA Conference League, dos de La Liga de España y uno de Copa del Rey por delante para volver a jugar y demostrar que está en condiciones de ser uno de los 26 convocados por Lionel Scaloni.

El defensor central y lateral derecho, que también puede jugar como volante central, tiene 15 partidos en el seleccionado argentino y su debut fue en el actual ciclo de Lionel Scaloni el 17 de noviembre de 2018 en un amistoso contra México. Sus últimos minutos con la Selección argentina fueron el 5 de junio de este año, cuando ingresó frente a Estonia en un amistoso.