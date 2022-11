Turismo Carretera: el desafiante aviso de Mariano Werner tras el polémico final en San Nicolás

La tercera fecha de la Copa de Oro de Turismo Carretera tuvo un polémico final. José Manuel Urcera y Mariano Werner protagonizaron un apasionante mano a mano que quedó en manos del rionegrino por una sanción que sufrió el entrerriano por haber usado un sector no permitido para superar a su rival en la última vuelta de la carrera disputada en San Nicolás.

"Manu me superó bien, lo hizo perfecto. No tenía ritmo para correrlo en el comienzo. Pero en el relanzamiento del final pude lograr el sobrepaso con una maniobra muy fina. Les pedí a los comisarios que revisen un poquito más la maniobra, desde adentro del auto, porque por ahí desde afuera se ve otra cosa", expresó Mariano.

Además, explicó: "Manu pisa la parte azul en el relanzamiento y me parece que es algo normal. Yo no lo supero ahí, lo hago 500 metros más adelante. Cuando vi que él se había pasado un metro, decidí apostar a pasarlo". De igual manera, y teniendo en cuenta que entre ambos hay solo un punto de diferencia en el campeonato, lanzó una desafiante advertencia. "Queda lo más importante y vamos a dejar todo. Me veo bien para los dos", en alusión a Toay y San Juan, los escenarios que se vienen.

Este jueves, Werner viajará a Estados Unidos para para estar presente en la última fecha de la Trans-Am Series en el Circuito de las Americas de Austin. Además de disfrutar del show, el bicampeón del Turismo Carretera ser reunirá con Marcelo Occhionero, Marcos Laborda y Bruno Santoro para avanzar en el posible arribo de Mariano a esa categoría a partir del 2023.

Al respecto, contó: "Nos quedaremos dos días más después de la carrera a ver qué se pude hacer. Marcelo y Marcos son los que saben. Para mi sería un desafío muy lindo y ojalá lo podamos llegar a cabo". El sitio Campeones contó, además, que existe la chance de probar un Ford Mustang durante su estadía.