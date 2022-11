La polémica acusación del hermano del Laucha Acosta a la Reserva de Boca: “El cuerpo técnico quiso que…”

El entrenador de la Reserva de Lanús, Rodrigo Acosta, cuestionó al árbitro Francisco Varano, quien controló el partido por el Trofeo de Campeones ante Boca, aseguró que "lo noté muy nervioso", al tiempo que sugirió que "sabemos lo que es jugar contra Boca o River son equipos grandes" y realizó una polémica acusación contra el Xeneize.

"A los cuatro minutos, Boca con su jerarquía fue contundente, nos abrió el partido. Después fue todo nuestro, fue visible. Y las equivocaciones del juez... no tuvieron malas intenciones, solo se equivocaron. Lo demostraron con sus nervios, en la lesión de Francisco... Era una final. Así que, bueno, Boca mueve mucho. Hay que estar a la altura para una final", expresó.

Luego, apuntó directamente contra Mariano Herrón y compañía: "Después en el segundo tiempo cuando el cuerpo técnico de Boca quiso que no estén los alcanzapelotas, no estuvieron. Y esto es una final neutral, no pueden irse los alcanzapelotas cuando Boca quiere. Boca y River son los más grandes del país y mueven más que cualquiera. Los demás debemos hacer que esto no se note".

También reveló que habló con Francisco Varano, árbitro que se lesionó durante el primer tiempo y no tuvo filtro: "Le dije 'creo que tus nervios te traicionaron y te lesionás'. Todos tenemos que hacer un mea culpa son chicos, primero yo y luego lo chicos. La expulsión de nosotros (Irusta) no era expulsión. Con la expulsión Boca mete el segundo gol . Esa es la calentura".

El entrenador fue expulsado en el segundo tiempo por excesos verbales y darle un puntapié a un micrófono de ambiente, lo que fue el punto de partido para que sus jugadores se descontrolaran, lo que culminó con otra expulsión y el intento de agresión al árbitro al final del encuentro.