La picante respuesta de Bassedas a las críticas por los refuerzos de Vélez: "Tiene que venir Messi para que…"

Christian Bassedas, secretario deportivo de Vélez Sarsfield, se refirió irónicamente a las pretensiones de los hinchas del club y manifestó que solamente con la eventual llegada de Lionel Messi "no se diría nada" en torno a la política de refuerzos. "No sé de dónde quieren que traigamos jugadores, del PSG? ¿Real Madrid? ¿Barcelona? Hay que mirar la historia de Vélez. Me gustaría que antes que llegue un refuerzo sea bien recibido. Tiene que venir Messi para que no se diga nada", sostuvo.

Alexander Medina, DT de Vélez.

En la misma línea, agregó: "Vivimos siendo juzgados, criticados. Uno lidera a su manera y cada uno sabe lo que hace. Intentaremos mejorar para tener un 2023 en conjunto, con alegría, pasión y felicidad". El equipo dirigido por Alexander Medina concretó una de sus más flojas campañas en los últimos años clasificándose quedando 26° sobre 28 participantes.

"Nosotros queremos ganar para que el hincha esté feliz, nada más. Todas las decisiones que tomamos son porque creemos que son lo mejor para el club. Vélez es ganar, ganar y ganar. Soy hincha, sé lo que queremos los hinchas", apuntó.

Con relación a la situación particular de diferentes integrantes del plantel, aclaró: "Ojalá (Diego) Godín tenga un buen Mundial y luego desee volver a Vélez. Te querés clavar un puñal porque los partidos para los que lo pensamos no pudo estar. El está encantado por quedarse acá".

El secretario deportivo remarcó que se reducirá el plantel “para ser más compactos para apuntar al campeonato. En eso estamos alineados con Alexander (Medina). Tenemos un plantel amplio porque sólo juegan 11, buscaremos tener dos jugadores por puesto", prometió. "La idea es comenzar la pretemporada en la Villa Olímpica y luego confirmar un mini torneo en Uruguay, para el mes de enero. Es una idea que tenemos para salir y competir. Son dos meses de pretemporada y queremos llegar bien", concluyó.