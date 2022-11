La frase del agente de Rossi que ilusiona a Boca con la renovación: "Notamos buenas..."

En son de paz. Así comenzaron las nuevas charlas entre Boca y Miguel González, el representante de Agustín Rossi, para tratar de llegar a un acuerdo por la renovación de contrato del jugador, después del quiebre que hubo hace un par de meses y que parecía que llevaba al arquero a irse libre en junio de 2023, cuando finaliza su actual vínculo. El agente del futbolista reveló qué sucedió en la reunión que tuvo este miércoles con el Consejo de Fútbol del Xeneize y contó: "Notamos buena predisposición".

Tal como contó Ariel Senosiain en No veo la Hora por D Sports Radio, González reveló a la producción del programa que la reunión con Marcelo Delgado y Jorge Bermúdez fue positiva, y autorizó a que el periodista dijera al aire el mensaje que envió: "Miguel González, representante de Rossi: 'Notamos buena predisposición de los dirigentes. Hubo algunas modificaciones que había pedido Rossi. Aún no las analizamos. Hoy a la tarde me junto con Rossi y su familia y analizaremos la propuesta con profundidad", contó.

La nueva negociación dista mucho de lo sucedido la primera vez, cuando el arquero y su representante pegaron el portazo ante el ultimátum que había puesto Boca. Claro, el Xeneize se consagró campeón de la Liga Profesional con muchísimas intervenciones clave de Rossi, quien se ganó el derecho a continuar con la negociación a su favor.

El vínculo del arquero vence en junio de 2023, y por ahora Boca no habría puesto una fecha límite para recibir una respuesta a la oferta que le realizó, con algunas modificaciones respecto del primer ofrecimiento. ¿Firmará ahora?