El inédito relato de una apuesta íntima de la Selección argentina que terminó con tatuajes

En medio de la previa al Mundial de Qatar 2022, el documental de Netflix que retrata la Copa América lograda por la Selección argentina está dando que hablar. Los momentos íntimos, como la viralizada arenga de Lionel Messi antes de jugar la final, tienen gran repercusión entre los usuarios de las redes sociales. El último recorte de "Sean eternos" en volver locos a los hinchas fue una apuesta grupal que involucra al 10, varias figuras de peso y un mazo de cartas que terminarían en tatuaje.

El escenario es la habitación de Rodrigo De Paul: "Salgo de mi habitación y veo que Gio Lo Celso estaba por entrar a la de Rodri. Cuando entré ya estaban Leo, Papu, Ota, Fideo, el Kun, estaban todos", comienza a relatar Leandro Paredes. "Estaba el Papu boludeando con Rodri y decía 'a ver si adivinamos la carta' y que sé yo", soltó Messi.

A medida que avanza el recorte del documental, el relato es conformado por distintas voces: "Yo digo '¿qué hacen, boludos?', porque De Paul y Papu están siempre juntos, y las ideas boludas las tienen los dos", aseguró Sergio Agüero. La idea del juego ideado por Alejandro Gómez y el mediocampista del Atlético de Madrid era simple.

"Si adivinás una [carta] de diez, ganamos la Copa", describió el Papu, un integrante de la Scaloneta que tiene fama por sus bromas: "Yo empiezo a tirar. Cinco de basto, no. 12 de oro, no. Así hasta que me toca la última, digo el ancho de basto y le pego... Quilombo, gritos, abrazos, '¡Ganamos la Copa, listo! ¡Es esta!'", recuerda el ex San Lorenzo, mientras el video acompaña al relato con imágenes de los festejos en la habitación.

Dicha secuencia se repetiría entre todos los que estaban en ese momento íntimo que, mediante la frase "creer o reventar", pudo haber sido decisivo para la Selección argentina: "La primera que tiré, le pegué al seis de basto. Parecía un gol, se tiraban todos, gritaban todos, era una locura", agregó Ángel Di María.

"No sé a quién mierda se le ocurrió", soltó el Kun. Ya como relator de la historia, el Papu contó quienes fueron los siguientes en someterse al juego. El siguiente fue Nicolás Otamendi, quien redobló la apuesta: "Si la adivinabas, te tenías que tatuar [la carta]". Dicho y hecho: Gómez tiene tatuado un ancho de basto, mientras que el central tiene un imponente dibujo suyo con la Copa América y un siete de espadas debajo.

Con su característica desfachatez, Agüero tomó el mando de la historia: "'Que yo me tengo que tatuar el ancho de basto, y aquel sé qué...' Yo decía ¿están locos ustedes? Yo tengo que preguntar... creo que era el tres de basto".

Por último, llegó el turno del capitán: "Le toca a Leo, y va tirando cartas. Le va errando, y claro, él había perdido cuatro finales... cuatro copas", expresó el Papu. "El cinco de copas me tocó... me lo voy a hacer", cerró Messi. Sin dudas, una historia muy curiosa e inédita de la Selección argentina y su título en Brasil.