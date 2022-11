El comunicado oficial sobre la lesión de Lo Celso y por qué no hay parte médico

La lesión muscular que sufrió Giovani Lo Celso este domingo, en el Athletic de Bilbao 1 - Villarreal 0, es más grave de lo que se presuponía en un primer momento y su participación en el Mundial de Qatar 2022 está considerablemente en riesgo. Por eso, antes de dar una sentencia definitiva, el Submarino Amarillo, que teóricamente este miércoles iba a subir una actualización del estado de su desgarro en el bíceps femoral, anunció que se tomará unos días más para realizarle nuevos estudios y determinar a ciencia cierta qué es lo que tiene el volante, indiscutido en la formación de la Selección argentina.

"Actualización parte médico Gio Lo Celso: se van a continuar haciendo pruebas y se van a repetir algunas otras para poder tener el diagnóstico claro y confirmado a finales de semana", informó el Villarreal, sin dar demasiados detalles.

Esta situación del ex Rosario Central tiene en vilo al cuerpo técnico de Scaloni, quien tras arribar a Ezeiza comentó: "Lo primero que le dije a él y que le digo a todo el mundo es que la salud del jugador es lo primero. No vamos a tomar ningún riesgo que no sea normal, no haremos nada innecesario para su salud. Primero está el equipo". La lista definitiva para la Copa del Mundo se entrega el 14/11.

"LE DIJE A LO CELSO QUE LA SALUD ES LO PRIMERO", Lionel Scaloni contó, en diálogo con #SportsCenter, que habló con Gio y afirmó que "no tomará riesgos". pic.twitter.com/1yaNQmCZCX — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2022

Desde el comienzo del ciclo, Lo Celso ha sido una fija para Scaloni. Tan es así que disputó 36 partidos desde que asumió este nuevo CT y casi siempre que estuvo disponible fue titular. Jugó de arranque tanto la final contra Brasil como ante Italia. Junto a Paredes y De Paul fue parte de una mitad de cancha que ya salía de memoria.

Casualmente, la experiencia previa de Lo Celso en un Mundial tampoco había sido buena, ya que en Rusia 2018 pasó de ser un titular inamovible en las pruebas previas que hacía Sampaoli, tanto en amistosos como entrenamientos, a ni siquiera jugar un minuto en la Copa del Mundo.