Un miembro del Consejo de Fútbol de Boca viajó al Mundial y trabajará para una radio

Faltan horas para que comience el Mundial de Qatar y Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, viajó hacia ese país para ser parte de la cita pero en una tarea diferente a la que está acostumbrado: formará parte de la Radio Oficial del certamen y Chicho ya comenzó con sus labores junto a varias figuras del fútbol como el Pibe Valderrama y Jorge Burruchaga.

Chico con Burro y el Pibe.

Al respecto, Serna expresó estar con mucha expectativa y deseó que esta Copa vuelva a Sudamérica: "Tenemos unas expectativas muy grandes y ojalá este Mundial sea para Sudamérica. Argentina y Brasil para mí son los favoritos. No conozco. He estado en Arabia Saudita pero en Doha no conozco. Hay mucha expectativa y muchas ganas de pasar muy bueno".

De esta forma, el Xeneize tendrá mucha presencia en la cita ya que además de Leandro Paredes, Nahuel Molina Lucero y Alexis Mac Allister, futbolistas de la Selección argentina que pasaron por el club, y el citado Serna, Pablo Varela, el kinesiólogo del cuerpo técnico de Hugo Ibarra, integra el cuerpo técnico argentino que conduce Lionel Scaloni.

Mientras tanto, el resto de los integrantes del Consejo, tienen encaminada la renovación de Hugo Ibarra como director técnico para la temporada 2023, ya que hubo varias reuniones con el entrenador y de no mediar alguna circunstancia de último momento seguirá al frente del bicampeón del fútbol argentino.

Juan Román Riquelme, vicepresidente y cabeza del fútbol del club de la Ribera, tuvo varias charlas con Ibarra en donde se habló de las posibles incorporaciones y salidas de jugadores. Boca volverá a los entrenamientos el martes 6 de diciembre. Los jugadores tendrán una licencia de una semana por las fiestas de fin de año, para comenzar la pretemporada el 3 de enero de 2023.