La promesa cumplida de Marcos Rojo por el título de Boca: su nuevo look

La atención de los futboleros está en el Mundial de Qatar 2022, pero la vida del fútbol argentino sigue. En este sentido, Boca se mueve en el mercado de pases y, también, fuera del ámbito deportivo. Marcos Rojo, capitán del Xeneize, cumplió con su promesa de campeón.

Rojo, con su nuevo look tras el campeonato de Boca.

El defensor estará fuera de las canchas por, al menos, seis meses más por la grave lesión de ligamentos que sufrió sobre el final del Torneo LPF. Con una gran arremetida, el Xeneize se llevó un torneo que, en algun momento, lo tuvo más cerca de la intrascendencia que de la punta. Por eso, Rojo había hecho una fuerte promesa: "Si Boca sale campeón este año, me tiño todo el pelo de blanco o amarillo, no me importa nada".

Esa frase salió de la boca del central en septiembre. Varios días después del final del campeonato, Rojo cumplió: posteó una foto en las redes sociales en la que se lo ve con su cabellera platinada.

La segunda foto que posteó Rojo: cumplió su promesa.

El referente del Xeneize subió dos fotos a su Instagram, ambas con su peluquero. En las promesas futboleras, el peinado suele ser un protagonista bastante recurrente.

20 años atrás, todos los jugadores del River campeón del Clausura 2002 se tiñeron el pelo con todo tipo de colores. Incluso, en las imágenes se puede ver a un joven Martin Demichelis, hoy entrenador del Millonario, con la cabeza platinada como lucirá Rojo por un tiempo.