Turismo Carretera: Facundo Ardusso hizo historia en Toay y José Manuel Urcera acaricia el campeonato

El Turismo Carretera disputó una de las carreras más emotivas del año. Ganó Facundo Ardusso, pero pasó de todo. El hombre de Torino largó desde la décima fila y se las arregló para avanzar, sin meterse en líos. Llegó a la cola de Juan Tomás Catalán Magni y disputó un mano a mano tremendo que se definió en la vuelta final a favor del piloto de Las Parejas, que hizo historia ya que nadie había ganado una final que no sea especial largando desde tan atrás en los últimos 30 años.

Además, con esta victoria, se metió en la Copa de Oro como uno de los tres de últimos minuto y tiene chances de matemáticas de ser campeón. Su escolta, Catalán Magni, tuvo también una actuación estelar. Se le escapó por poco la victoria pero dejó bien en claro que será un hueso duro de roer de ahora en más.

"Fue una carrera muy dura. Me complicaron los pace car sobre el final. Eso hizo que Facundo se acerque. Se me escapó por muy poco, pero la próxima voy a ganar. Me hacía falta en lo personal mucho, feliz conmigo mismo porque di lo máximo que podía dar", dijo Juanto. Esteban Gini completó el podio pampeano con su Torino y también conserva chances de luchar por la corona. Como saldo pendiente, debe ganar la próxima competencia de forma obligatoria si pretende mantener viva su ilusión.

Juan José Ebarlín redondeó un excelente fin de semana con su Chevrolet, finalizando en el 4° lugar mientras que Nicolás Trosset fue 5° con el Ford del Uranga Racing. Por su parte, José Manuel Urcera, protagonizó un avance espectacular desde la posición 18° de largada para conservar la punta de la Copa con 166,50 unidades.

Mariano Werner continúa en la posición de escolta a seis puntos del sureño tras terminar la final en la 10 ubicación. Gini se ubica tercero con 129,50 mientras que Agustín Canapino quien abandonó por rotura de motor en su Chevrolet, quedó con 122 unidades. La última fecha del campeonato se disputará el 10 y 11 de diciembre en el autódromo El Villicum, en San Juan.