Bombazo confirmado: Benzema afuera del Mundial de Qatar 2022

Tremendo lo de Francia en la previa al Mundial de Qatar 2022. Karim Benzema se resintió este sábado, un día del inicio de la Copa del Mundo, de un desgarro en uno de sus isquiotibiales y está completamente descartado de la competencia. Golpazo para la última campeona del mundo. Se suma a las ya pesadas ausencias de Pogba, Kanté, Kimpembe y Nkunku.

Benzema venía con problemas físicos desde hace un mes.

La cuenta oficial de Twitter de la selección francesa confirmó la baja: "Tocado en el cuádriceps del muslo izquierdo, Karim Benzema se ve obligado a renunciar a participar en la Copa del Mundo. Todo el equipo comparte la tristeza de Karim y le desea una pronta recuperación".

Touché au quadriceps de la cuisse gauche, Karim @Benzema est contraint de renoncer à participer au Mondial.



Toute l’équipe partage la tristesse de Karim et lui souhaite un prompt rétablissement uD83DuDC99#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cxXFBpgFx8 — Equipe de France ?? (@equipedefrance) November 19, 2022

El goleador del Real Madrid, quien hoy se había incorporado a la par de sus compañeros al igual que el defensor Raphael Varane, había sido visto en “condiciones óptimas” durante los 15 minutos de entrenamiento que la prensa de todo el mundo pudo presenciar por disposición FIFA.

Sin embargo, tras ser exigido, a mitad de la práctica, el delantero tuvo que abandonar el campo de juego con “un dolor muscular agudo en el cuádriceps izquierdo, en una zona distinta a las molestias musculares que arrastraba desde hacía un mes", informó L’Equipe. Ya adentrada la medianoche qatarí, se difundieron los resultados de los estudios que se realizó Benzema inmediatamente después de sentir el pinchazo y se confirmó que queda marginado de toda la competencia.

El Gato se había perdido 11 de los últimos 17 partidos (entre Real Madrid y selección) y no completa 90' desde el 19 de octubre. De los cuatro Mundiales disputados durante su plenitud, sólo pudo participar de uno: del de Brasil 2014. En el 2010 se quedó afuera por decisión técnica y en Rusia 2018 no integró el grupo campeón del mundo por la causa por "chantaje" que tenía abierta en su contra y de la cual fue encontrado culpable. Por primera ocasión en 44 años, el ganador vigente del Balón de Oro no protagonizará la Copa del Mundo. ¿La última vez? En Argentina 1978: Allan Simonsen (Dinamarca).

El estreno de Francia, sin Benzema, en el Grupo D de Qatar 2022 será el martes 22 a las 16 (hora argentina) vs. Australia. El 26, a las 13, se cruzará con Dinamarca y el 30, a las 12, frente a Túnez. Es la zona contigua a la de Argentina, por lo que está la posibilidad de que sean rivales en octavos de final, tal como sucedió en Rusia 2018.