Un juvenil de Manchester United bancó a Cristiano Ronaldo tras sus explosivas declaraciones: "Es un..."

Cristiano Ronaldo salió al ataque con una entrevista explosiva, donde criticó a excompañeros, entrenadores y más. El delantero portugués también tiró un palazo para los jugadores jóvenes, de quienes aseguró que no toman consejos de los más experimentados y que están distraídos. Y, en ese sentido, un juvenil del Manchester United, Anthony Elanga, aceptó las críticas de CR7: "Entiendo lo que dijo. Es muy fácil distraerse para los jugadores jóvenes".

Anthony Elanga apoyó a Cristiano Ronaldo tras sus declaraciones sobre los jugadores jóvenes.

El delantero sueco, que al igual que Alejandro Garnacho hace sus primeros pasos en el plantel profesional de los Red Devils, se refirió tras la victoria de su Selección por 2 a 1 ante México a las palabras de su compañero de club, y aseguró: "Cristiano significa mucho para mí. Me ayudó mucho, no solo dentro de la cancha sino también afuera. Es una inspiración, no solo para mí sino para todos los jugadores jóvenes del United".

En la entrevista que le dio al periodista Piers Morgan, Cristiano Ronaldo fue crítico de algunos jugadores jóvenes en Manchester United, cuando dijo que los jugadores jóvenes están más distraídos y que no se fijan en lo que hacen las figuras más grandes. En ese sentido, Elanga afirmó: "Cristiano habla de los jugadores jóvenes en general. Somos una nueva generación".

"Yo estoy 100% enfocado en lo que estoy haciendo, pero entiendo lo que él dijo. Hay un montón de teléfonos y mucha tecnología. Es muy fácil para los jugadores jóvenes distraerse y perder el foco", agregó el futbolista, en apoyo a lo que comentó su compañero de equipo.

En ese sentido, el juvenil hizo autocrítica sobre lo que sucede con los jugadores que recién empiezan sus carreras profesionales: "Estoy enfocado un 100% en mi trabajo y en lo que hago. Los jugadores jóvenes en el United escuchamos, pero entiendo lo que está diciendo Cristiano".

"Entiendo que lo que dijo Cristiano esté teniendo tanta atención. Es uno de los más grandes jugadores del mundo, un ejemplo, un influencer. No hace falta decir que la gente va a hablar de esto", explicó Elanga.

Por otra parte y consultado por un posible cambio de opinión sobre CR7 tras su entrevista y las críticas que recibió, Elanga aseguró: "No, no mucho. Porque cuando estoy con él, él no cambió. Él sigue siendo Cristiano Ronaldo para mí. Me ayudó muchísimo. A pesar de lo que dijo en la entrevista, siempre fue bueno conmigo".

"Todo el mundo me pregunta cómo estamos en Manchester United. En este momento estoy con mi Selección. El club está en proceso de averiguar qué es lo que se dijo. Cuando vuelva al club seguramente vamos a discutir qué es lo que pasó", indicó el atacante de 20 años.

"Es muy difícil despegarse de lo que se está diciendo. Todo el mundo tiene su teléfono y tengo amigos en Manchester y en Suecia que quieren saber qué es lo que pasó. Yo mismo no lo sé. Solo sé lo que todos escucharon. Espero conocer la verdad más adelante", comentó Elanga.

"Estoy tratando de desconectarme, pero todos son curiosos. Mi familia es casi la peor, siempre quieren saber", se rio el delantero de la Selección de Suecia.