Sorpresa del Tata Martino tras recibir el apoyo de un incondicional de la Selección de méxico

Gerardo Tata Martino está en el ojo de la tormenta. Los hinchas mexicanos no confían en él y hay muchas chances de que no siga al frente de la Selección de México post mundial. Es por eso que el apoyo de un referente es importante para el argentino.

Guillermo Memo Ochoa respaldó y confía en Martino en el Mundial de Qatar 2022: “Es un entrenador que siempre está al pendiente de los jugadores, el que no aparezca en redes sociales, que no aparezca en la televisión, no significa que no está al pendiente de nosotros, siempre lo está".

Guillermo Ochoa.

"Martino está en los detalles y siempre está viendo cómo está un jugador, si jugó, de qué jugó, si está lesionado, no está lesionado, en qué momento lo puede utilizar; se mantiene al margen de muchas cosas y eso hace que de la cabeza esté muy claro", indicó en una reciente entrevista.

“Es importante tenerlo, porque en un país como el nuestro, tan apasionado por el futbol, el alejarte de eso no es fácil, y creo que lo ha sabido llevar durante todo este proceso, a pesar de que este año no ha sido fácil”, continuo explicando.