La bomba sobre Mick Schumacher tras quedarse sin butaca en la Fórmula 1

Mick Schumacher actualmente no cuenta con un futuro seguro en la Fórmula 1. Luego de ser notificado por Haas, que no le renovará el contrato y confirmó a Nico Hülkenberg en su lugar, el equipo Williams es el único equipo que resta oficializar al piloto que acompañará a Alex Albon durante el 2023 y, al parecer, el alemán tampoco sería la primera opción ya que los de Grove están aún a la espera de que Logan Sargeant logre su superlicencia, para así hacer oficial el fichaje del estadounidense.

Toto Wolff habla con Mick.

Sin embargo, tras conocerse la noticia, irrumpió en escena el equipo Mercedes quien tenía la intención de firmar a Daniel Ricciardo, pero todos los rumores indican a que ya habría firmado con Red Bull. Es por ello por lo que Toto Wolff, jefe del equipo, no le cierra la puerta recordando la importancia que tuvo su padre, Michael Schumacher, en el desarrollo del equipo.

"Creo que lo más importante para él debe ser conseguir un asiento como piloto titular", comentó en declaraciones a Autosport donde además agregó: “Pero no es ningún secreto que la familia Schumacher forma parte de Mercedes. Además, valoramos mucho a Mick como persona, pero también como piloto". Wolff está seguro de que el alemán se merece un asiento pero si eso no ocurre, definitivamente intentarán ficharlo.

El padre de Mick, Michael Schumacher, volvió a la F1 con Mercedes en 2010 y corrió en sus filas durante tres temporadas, antes de retirarse definitivamente al final de la campaña 2012. Michael también corrió para la marca alemana al principio de su carrera, en su equipo de resistencia, en 1990 y 1991, antes de debutar en la Fórmula 1.

Ayer, apenas salió a la luz la terminante decisión de Haas, Schumacher expresó: "Esta va a ser mi última carrera con Haas y no quiero ocultar que estoy muy decepcionado por la decisión de no renovar nuestro contrato. Me gustaría agradecer tanto a Haas F1 como a Ferrari por haberme dado esta oportunidad pues estos años juntos me han ayudado a madurar tanto técnica como personalmente y, cuando las cosas se pusieron difíciles, me di cuenta de lo mucho que amo este deporte".