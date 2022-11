El lapidario comunicado del Manchester United sobre Cristiano Ronaldo ¿con el que anuncia su rescisión?: "Este proceso..."

Días antes de que comience el Mundial de Qatar 2022, muy probablemente el último suyo, Cristiano Ronaldo hizo explotar el clima interno del Manchester United con durísimas declaraciones con las que lo único que hizo fue dejar expreso desde su boca toda la mala onda que se percibía desde afuera y prácticamente poner punto final a su segundo ciclo en los Diablos Rojos. Porque así también lo entendió el club, que primero sacó la gigantografía que había de él en las afueras del Old Trafford y ahora sacó un terminante comunicado sobre el futuro de CR7.

"Este viernes por la mañana, el club comenzó a dar sus primeros pasos en respuesta a la reciente nota que el futbolista brindó en los medios. La institución no hará más comentarios hasta que este proceso llegue a su fin", subió el Manchester United a su web en relación a los dichos que Cristiano hizo en una nota que le brindó al periodista Piers Morgan.

Entre Ronaldo y Ten Hag nunca hubo onda.

Entre tantas otras bombas, soltó: "No tengo respeto el técnico (Ten Hag) porque él no muestra respeto hacia mí. Si no tienes respeto por mí, nunca lo tendré por ti". Y sobre el el club, disparó: "El United se detuvo en el tiempo, fue algo que me sorprendió y no esperaba; hay muchas cosas igual que cuando tenía 22 años. Hoy en día Manchester United está por detrás del City de aquel tiempo y eso me sorprende porque para mí es un club top. Espero que en los próximos años vuelva a estar en el top. Desde que Ferguson se fue, el club no evolucionó nada".

Según lo publicado por el Manchester United, Cristiano Ronaldo, quien además -un poco en broma, un poco en serio- dijo que "si gana el Mundial con Portugal, derrotando a la Argentina de Messi en la final con un gol suyo, se retira al 100%", tiene muchas chances de empezar el 2023 como jugador libre, a sus casi 38 años.