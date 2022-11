Las picantes sentencias del Bichi Borghi sobre Scaloni: “Los argentinos me van a odiar, pero…”

Claudio Borghi, campeón como jugador con la Argentina en México '86 y exentrenador de Boca, la selección de Chile, Argentinos, Colo Colo, etc, ya en el retiro, es de regalar frases fuertes y al referirse al actual director técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, no hizo excepciones. El Bichi reconoció que el oriundo de Pujato derribó todos los prejuicios que tenía sobre él por su corta experiencia y, para destacar su serenidad a la hora de la conducción del grupo, soltó una declaración que hizo ruido... Pero con la que de ninguna manera buscó ser ofensivo.

La Selecció de Scaloni lleva 36 partidos invicta y está a uno solo de igualar el máximo récord histórico, propiedad de Italia.

"La verdad es que Scaloni me tapó la boca y le deseo lo mejor. Los argentinos me van a odiar, pero no parece haber nacido en nuestro país. Porque no se hace el canchero, no utiliza palabras raras... Es un verdadero gringo de campo. Nunca le escuché una declaración fuera de lugar. Por todo esto es que deseo que le vaya muy bien. Me gusta que nos represente un tipo que sea poco argentino en algunas situaciones. Yo no voy a dar pronósticos, pero tengo la esperanza de ver un buen Mundial", destacó Borghi en una entrevista que le dio a TyC Sports.

Por más que suene fuerte, remitiéndose exclusivamente a lo fáctico, es verdad que Scaloni vivió más años en Europa (España, Italia e Inglaterra) que en Argentina. Y hasta es más, ahora, que es entrenador de la Selección Mayor desde hace cuatro años, sigue erradicado en Mallorca e inicialmente no era un nombre muy identificado con la Albiceleste. Sin embargo, por los títulos obtenidos y el magnetismo logrado con la gente, sin dudas que ya se ha convertido en uno de los entrenadores más importantes que tuvo el país en la época moderna.

Borghi fue entrenador de Chile entre 2011 y 2012.

Sin querer que se malinterpretara su mensaje, el Bichi Borghi quiso repetir: "Por eso la humildad que demostró este seleccionado es lo más importante". Y agregó: "E insisto con Scaloni, que tuvo la maravillosa virtud de hacerse cargo de uno de los mejores seleccionados del mundo nada menos que con el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, sin que este se quejase nunca de nada".