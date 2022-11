En primera persona: Miguel Simón cuenta cómo se prepara Qatar

Desde Qatar, el periodista deportivo Miguel Simón conversó con MDZ Radio y describió cómo se prepara la ciudad para el comienzo de la Copa del Mundo.

“Todavía no hay un movimiento importante de gente. Comprobé la eficacia y la celeridad, con respecto a la cantidad de gente que está trabajando en el Mundial de Qatar 2022, han conseguido una gran cantidad de voluntarios y lograron tener afectada a una gran cantidad de gente que son los que ayudan permanentemente en las estaciones, a cada paso te encontrás con alguien que te está guiando“, describió el periodista.

Simón contó que el centro de prensa es un edificio “espectacular”, que no da la sensación que se vaya a remover: “El resto del edificio donde están los amenities para la prensa son realmente espectaculares. Yo nunca vi tal cuidado del detalle en ese tipo de lugares para la prensa internacional, que son lugares masivos, ahí está congregado todo el Mundial, en cuanto al periodismo”, detalló.

En cuanto a los voluntarios, el periodista narró que el 50% de jóvenes que están trabajando en Qatar, ya habían venido antes a un Mundial. “Todavía hay muchas puertas para conseguir trabajo”, dijo.

Con respecto a las restricciones, el periodista relató que no se pueden asistir a la playa dos hombres juntos solos, si pueden hacerlo dos mujeres solas o un grupo de amigos, “estas cuestiones tienen que ver con el pensamiento, la filosofía y las costumbres de Qatar”, advirtió.

“Estas ciudades están en constante movimiento, da la sensación que están en permanente construcción, yo creo que el objetivo es hacerla lo más compacta posible, son ciudades nuevas” describió.

El periodista destacó que habrá que estar atentos a cómo la ciudad resiste a la cantidad de gente, con sus diferentes costumbres, conductas, ideas y estilos, teniendo en cuenta la cultura del lugar.

“Se puede visibilizar la cantidad de voluntarios, pero aún no se percibe una gran cantidad de gente, aún no me encuentro con hinchas que haya venido específicamente por la Copa del Mundo. Suponemos que el fin de semana viene el aluvión de gente” describió el periodista.

Finalmente Simón contó que un aspecto que le llamó la atención es que la conectividad no es buena: “El wi-fi no es bueno. Hasta en el centro de prensa la conectividad no es muy veloz”.