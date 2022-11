El curioso motivo por el que el DT de Polonia estuvo presente en una charla de Bielsa a días del Mundial

En la semana previa al inicio del Mundial de Qatar 2022, Marcelo Bielsa fue invitado por la Asociación Polaca de Fútbol para que dictase un seminario en Varsovia analizando a la selección de Polonia, rival de la Argentina en fase de grupos, y paradójicamente uno de los espectadores que no se quiso perder la charla fue Czeslaw Michniewicz, ¡el director técnico del equipo polaco al que el Loco estaba examinando!

Czeslaw Michniewicz, que agarró a la selección polaca en enero y apenas lleva nueve encuentros dirigiéndola (4V, 2 E y 3D), no quiso perdérsela por nada en el mundo y aprovechó para seguir absorbiendo conceptos, y quizás algún detalle que se le haya escapado, ya que, para preparar el seminario, Bielsa se miró los últimos 50 partidos de Polonia y analizó a más de 65 jugadores. De locos, como él. Actualmente, el Loco está sin trabajo tras su salida del Leeds a principios de año.

Este miércoles, en su último amistoso preparativo de cara al Mundial, Polonia derrotó 1-0 a Chile como local con un gol sobre la hora de Piatek (Lewandowski fue suplente y no entró). Los europeos arrancarán su camino en la Copa del Mundo el 22/11, frente a México. El 26/11 juegan vs. Arabia Saudita y el 30/11, ante la Argentina, por la tercera y última fecha del Grupo C.