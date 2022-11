Demichelis reveló la tajante respuesta de Pinola cuando le ofreció sumarse a su cuerpo técnico: “Me puso ‘voy a…’”

El pasado domingo, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Javier Pinola decidió ponerle punto final a su extensa carrera como futbolista profesional en la goleada de River por 4-0 ante Betis. Sin tiempos para lamentos, el ahora exjugador aceptó la propuesta y fue confirmado como ayudante de campo de Martín Demichelis, quien recientemente fue oficializado como director técnico del Millonario.

Para comenzar, el flamante DT reveló detalles de la charla que mantuvo con el hombre de 39 años que acaba de colgar los botines: "Cuando convoqué a todo mi cuerpo técnico, te liberé para no venir, Javi, porque sé que venís de emociones muy fuertes y encontradas. Y me pusiste: ‘Voy a estar ahí, somos un equipo’. Esos valores son los de River",

Demichelis, Pinola y el resto del cuerpo técnico de River.

A la hora de hablar sobre el nacimiento de su relación, Demichelis recordó: "Con Javi arrancamos hace dos años la licencia de entrenador. Ellos (el pelado y Poroto) concentraban juntos, empezamos a contactarnos. Pinola me comentó de la licencia, de habernos enfrentado en Bayern-Nuremberg, de habernos encontrado en la Selección".

"Me di cuenta que había encontrado la cultura alemana. Pasaba mucho tiempo antes y después del entrenamiento. Y dije: ‘Este es alemán, este me gusta’. Ahí nació la posibilidad de trabajar juntos. Le dije que con la licencia que estaba cursando acá en Europa no podíamos y desde ahí mantuvimos este camino, la idea, el sueño y el contacto", sentenció el flamante DT de River.

El cuerpo técnico de Martín Demichelis está conformado por dos ayudantes de campo que conocen, y mucho, lo que significa el mundo River: Javier Pinola y Germán Lux. Los preparadores físicos serán Flavio Pérez y Diego Riberi. Por su parte Alejandro Saccone retornará a la institución para ocupar el puesto de entrenador de arqueros. Pedro Hansing, quien también trabajó con el Gallardo, seguirá siendo el encargado del cuerpo médico. Jorge Bombicino no seguirá como kinesiólogo, pero si lo harán integrantes de su clínica. También seguirá Sandra Rossi, pieza fundamental en el exitoso ciclo del Muñeco, quien ahora pasará a dirigir el Departamento de neurociencia.