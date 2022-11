La sorpresiva confidencia de Ricardo Caruso Lombardi sobre la Selección argentina

Palpitando el comienzo del Mundial de Qatar 2022, el destacado exdirector técnico Caruso Lombardi, conversó con MDZ Radio sobre la Selección argentina y dijo: “Está todo dado para llegar a las finales”.

En cuanto a sus supuestos deseos de dirigir en algún momento a la Selección, Caruso Lombardi expresó que no le gustaría hacerlo: "Hay otros técnicos que están más capacitados. Los jugadores te tienen que querer, te tenés que llevar bien con los dirigentes, y es todo lo contrario a lo mío. Nunca lo pensé, ni se me ocurrió. Hay muchas cosas que no me gustan, antes que estar en un lugar en el que estoy incomodo prefiero estar en mi casa”.

Además, opinó sobre el actual DT de la Selección argentina: “Scaloni es amigo de algunos jugadores, cuando le dieron la tarea de ser ayudante de campo se encargó de ir a las casas de todos los jugadores, tiene la misma edad que ellos. Lionel Messi lo quiere, todas esas cosas ayudan mucho a la hora de elegir un técnico”, explicó.

Por otro lado, manifestó que si a la selección no le va bien, Scaloni permanecerá en su cargo: “Una cosa es quedarse en octavos, y otra cosa es perder por penales o que te goleen dos partidos seguidos. Depende mucho del rendimiento del equipo, Argentina no tiene un equipo para que lo goleen fácilmente, es difícil, tiene jugadores jóvenes, con muchas ganas”, aseguró.

Con respecto a la figura de Lionel Messi, el exdirector técnico, aseguró: “Está bárbaro, como nunca. Ahora lo cuidan más, no le pegan ni una patada, a penas le tocan la camiseta hasta el réferi se enoja. Ya se agarró el cariño de la gente argentina, atiende al periodismo, se saca fotos, todo lo que le gusta al hincha argentino, está en un buen momento”, expresó. Además, el exDT afirmó que la ausencia de Diego Maradona favoreció a Messi, ya que no tiene la "carga" de “Messi o Maradona”.

En ese sentido, sostuvo que los árbitros no van a perjudicar a la Selección en ningún momento por la figura del 10. “Está todo dado para llegar a las finales”, afirmó.

Lombardi se refirió a la lista de los 26 jugadores seleccionados y dijo: “Argentina tiene los mismos jugadores, esta la misma gente que cuando empezó el proceso. Falta un 9 de área, a Joaquín Correa no lo pondría de 9”, cerró.