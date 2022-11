La contundente sentencia de Juan María Traverso sobre el Turismo Carretera

La llegada de Toyota al Turismo Carretera generó una verdadera revolución pero, cuando se suponía que podía venir una renovación total para la categoría, solamente quedó en el ingreso de la marca japonesa al circo de la máxima. Sobre esto fue consultado Juan María Traverso, quien fue contundente en diálogo con el sitio Solo TC.

El Camry de TC.

"Vengo de un TC en el que conocí la Chevy con el Gallego Cupeiro, el Mustang con Oscar Cabalén. Y tal vez el TC se quedó en el tiempo más de la cuenta. Pero no lo digo por defender a Toyota, donde estoy desde hace mucho tiempo, sino para que la categoría se actualice. Y que en el futuro las otras marcas se puedan actualizar un poco", expresó el seis veces campeón.

En la misma línea, agregó: "Por supuesto que hay mucha gente en contra. Pero también está en contra el club Chevy porque el auto que tienen ellos no tiene nada que ver con el que está corriendo en el TC. En fin, es una mezcla. Pero (lo que digo) no es una crítica. Yo creo que la actualización no es mala".

Luego fue consultado sobre la posibilidad de ser presidente de la ACTC en un futuro y fue lapidario: "Hay varios que hablan del tema. Pero ese no es mi objetivo, ni nada por el estilo. Al contrario, estoy como presidente de la AAV y puedo colaborar de alguna manera con Mazzacane o con la gente del Turismo Nacional".

"Pero de ahí a estar al frente, no. Nunca lo pensé, ni lo dije ni lo quiero hacer. Porque no creo tener las condiciones para hacerlo, nada más", cerró el Flaco que debutó en el TC el 30 de octubre de 1971, corrió 241 competencias y logró 46 victorias (3 Torino, 31 Ford y 12 Chevrolet). Fue campeón en 6 ocasiones (1977, 1978 y 1999 con Ford. 1995, 1996 y 1997 con Chevrolet).