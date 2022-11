La impactante frase de Messi sobre su don para jugar al fútbol: "Yo a los 4 años…"

Cada vez que Lionel Messi habla a corazón abierto, suele contar detalles de su vida. Esta vez, en la rica charla que tuvo con Jorge Valdano, habló de cómo lo recibieron sus padres al nacer, destacó al Barcelona en su crecimiento deportivo, como también personal, y lanzó una impactante frase sobre su infancia.

"Yo a los 4, 5 años, ya jugaba o tenía el mismo estilo que cuando llegué a Primera División. Y a ese don lo fui fortaleciendo, mejorando, superándome día a día. Lo que me dio, me lo dio Dios. Algo natural que me tocó a mí y nací con eso, no tengo dudas, siempre lo dije", expresó Messi ante la sorpresa del campeón del mundo con la Selección argentina en 1986.

Además, agregó: "Es la vida, me tocó a mí y yo hice lo mío también para que después pasen las cosas. Me tocó desde chico, aprender una lección. Elegí irme a Barcelona, dejar mi familia, mis amigos, pero fue un cambio extraordinario. Me hizo crecer muchísimo, me hizo aprender muchas cosas".

"Cuando estaba en argentina iba a entrenar y te mandaban a correr, la pelota era poco. Y llegué a un lugar donde era todo con pelota, nunca me habían enseñado a parar la pelota, a buscar espacios. Jugaba porque jugaba. Cuando llegué a Barcelona fui aprendiendo todo eso y eso hizo que mi riqueza futbolística creciera más", agregó Messi.

Luego reveló que sus padres esperaban que fuera nena con una desopilante anécdota. "Antes era más difícil saber el sexo. Mi papá estaba convencido que era nena y cuando se enteraron... Obviamente muy bien, pero estaban esperando una nena, tenía nombre de nena, todo. Si le hubieran contado la historia, capaz que arrancaba diferente", cerró entre risas con su entrevistador.