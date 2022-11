La experiencia de vivir un Mundial: el testimonio del arquero elegido por Maradona

Sin duda la pasión que despierta cada Copa Mundial se visibiliza de manera notoria en nuestro país. A días de comenzar el Mundial de Qatar 2022, MDZ Radio conversó Diego Pozo, ex arquero de la Selección argentina en el 2009/2010, elegido por Diego Maradona.

El gran arquero comenzó su carrera en divisiones inferiores de Godoy Cruz y formó parte de la Selección argentina. En el 2009 fue citado por Diego Armando Maradona para ser uno de los arqueros en el Mundial de Sudáfrica, en el año 2010. "Son recuerdos lindos, que uno nunca se van a olvidar", contó Pozo en cuanto su experiencia.

El exfutbolista, narró su experiencia, tras ser elegido por Diego Armando Maradona: "Yo me enteré unos meses antes, estábamos en Colón, habíamos jugado con ganas en Córdoba y yo me tenía que ir a jugar una Sudamericana. Diego viajó conmigo de Cordoba a Buenos Aires. En un momento que nos quedamos solos hablando, el me dijo: 'mirá que si mantenés el nivel como los venís haciendo, vas a ser uno de los arqueros que van a ir al Mundial', y así fue, en diciembre cuando estaba de vacaciones, me citó, me incorporé a la Selección, fuimos para España y en Cataluña me dijo que que yo iba a estar en la lista", contó.

Además, en cuanto al Mundial de Qatar 2022 dijo: "Yo creo que la gente cree que es un Mundial muy atípico, se va a jugar en verano y los jugadores llegan al límite por el año que han tenido, sobre todo porque algunos son jugadores de Europa. También juega lo psicológico. Hay muchas lesiones, no solo en Argentina".

El ex arquero de la Selección argentina, afirmó en cuanto a la figura de "Dibu" Martínez que "la Selección encontró arquero para rato, es completo, se involucra y tiene en cuenta los mínimos detalles". Además dijo que Argentina y Brasil, son uno de los países que tienen los mejores arqueros del mundo.

Finalmente Pozo opinó sobre Lionel Messi: "Es el segundo tipo más importante a nivel futbolístico en la Argentina y en el mundo. Siempre la motivación es ponerte la camiseta de tu país, cantar el himno, vivir un certamen como este. En el mundo hay 5.000 jugadores argentinos y son solamente 26 que van a un Mundial, es una motivación. Yo creo que los jugadores ya se motivan solos", cerró.