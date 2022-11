La decisión de Flamengo con Agustín Rossi que repercute en Boca

Mientras el país espera el arranque del Mundial de Qatar, los clubes siguen trabajando para sostener a sus planteles y también para cerrar renovaciones de futbolistas importantes. Este es el caso de Boca Juniors que sigue negociando con Agustín Rossi la extensión de su contrato mientras en Brasil, el Flamengo espera agazapado el final de la novela.

El Mengao dejó bien en claro que desea tener al arquero de Boca y hará lo imposible para convencerlo. En las últimas horas, el club de Río de Janeiro decidió dar un paso al costado y esperar a que se termine el año para poder firmarle un precontrato a Rossi y luego negociar con el Consejo de Fútbol su inmediata liberación.

El campeón de la Copa insiste por Rossi.

La determinación tiene que ver con que, si Boca y Rossi no llegan a un acuerdo, a partir del 1 de enero el jugador estará habilitado de acuerdo a la normativa de FIFA a firmar con un nuevo club con esa anticipación, al igual que ocurrió con Cristian Pavón y Atlético Mineiro, ya que su vínculo finalizará en junio del 2023.

No es la primera vez que Flamengo busca a Rossi. A principios de este año hizo un intento pero desde Boca dijeron que si no era por la cláusula (18 millones de dólares) no lo iba a negociar y todo quedó en nada. Los contactos entre las partes siguen existiendo aunque todo dependerá de la postura de los directivos xeneizes. Según Globo Esporte, no descartan esperar los seis meses para llevárselo sin pagar el pase teniendo en cuenta la política que ha utilizado Riquelme con aquellos que no renovaron.

El plantel de Boca está de vacaciones, mientras que en Ezeiza siguen recuperándose los lesionados Marcos Rojo, Exequiel Zeballos, Sergio Romero y Martin Payero. En tanto, la dirigencia del club decidió que el delantero Luis Vázquez sea operado de pubalgia en este receso, para que pueda incorporarse el 3 de enero en el comienzo de la pretemporada.