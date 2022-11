La crítica de Arruabarrena al juego del Boca de Ibarra: "Como entrenador me gustaría que…"

El entrenador de los Emiratos Árabes Unidos, el argentino Rodolfo Arruabarrena, habló en la previa del duelo que disputará ante la Selección argentina (miércoles a las 12.30) y se refirió al presente de Boca, con una particular crítica hacia su excompañero Hugo Ibarra, actual DT xeneize. "Como entrenador me gustaría que juegue mejor", lanzó sin vueltas.

Pero, a la vez, resaltó la forma de conducir al plantel: "El Negro ha hablado poco y eso fue fundamental para conseguir los títulos. Ahora está eso que si sigue o no sigue y será un tema de conversación entre el Consejo, Román y el Negro".

"Harán lo mejor que le conviene a Boca. El Patrón, el Chelo, Chico, Román lo conocen a la perfección. Saben que están en un lugar donde la mayoría quisiera estar y que van a recibir elogios y crítica. Cuando se habla del Mundo Boca es un mundo aparte", continuó.

También, en diálogo con ESPN, reconoció que hace "hace rato que no hablo con Román", pero que cuando lo hace "hablamos hablamos de fútbol. La última vez que me llamó fue por un jugador que sonaba y que estaba interesado él. No soy de hablar mucho". Además, recordó su pasó por el club: "A mi me tocó un año más político a nivel nacional y del club. Pero ambos (por Ibarra) somos tranquilos, quizás yo me saco un poco más internamente, pero acá me controlan un poco (por su cuerpo técnico)".

Para cerrar, fue consultado sobre el paso de Marcelo Gallardo por River: "Lo seguí a la distancia. Uno está más pendiente de Boca. Ha estado muchísimos años y es difícil estar en un club durante tantos años sin tener un desgaste aunque hayas conseguido títulos… ver siempre las mismas caras cansa. Deja una marca en River, será difícil podre reemplazarlo".