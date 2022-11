Andrés Guardado no quiso jugar en este equipo de la Liga MX para seguir en la Selección mexicana

Andrés Guardado, capitán de la Selección de méxico del Tata Martino, rechazó volver a jugar en la Liga MX para seguir en buen estado y poder ir al Mundial de Qatar 2022. Por esto rechazó la chance que tuvo de estar a un paso de volver a la liga que lo vio nacer.

El Betis, equipo andaluz, tuvo muchos inconvenientes con su masa salarial en la Liga española. En un principio quería desprenderse de muchos futbolistas para liberar masa. Guardado no fue inscripto por el equipo español y esto generó que el gran capitán abriera otras alternativas.

"Dentro de la ansiedad, uno estaba buscando un Plan B. Tenía claro que iba a esperar al Betis hasta último momento, pero tenía que tener algo por si no", empezó diciendo Guardado en una entrevista con Estadio Deportivo.

"En México solo hubo uno que me abrió las puertas de su club y estoy agradecido con ellos porque fue una respuesta que no me esperaba, del que menos me esperaba. Jesús Martínez me llamó y me dijo que tenía las puertas abiertas del Grupo Pachuca. Me dio mucha tranquilidad y no lo voy a olvidar".

Igualmente el futbolista rechazó la oferta y quiso seguir en el Betis para jugar en el Mundial de Qatar 2022. ¿Jugará en un futuro Guardado en Monterrey?