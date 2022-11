La reacción de Gallardo a una picante broma de un youtuber: "Yo no tengo nada que ver con eso"

Marcelo Gallardo tuvo una soñada despedida en Mendoza. Dirigió por última vez a River, quien goleó 4 a 0 al Betis, y disfrutó de una tarde con mucha emoción ya que también se confirmó el retiro de Javier Pinola. Al entrenador se lo notó conmovido y hasta se animó a hablar ante la multitud que colmó el Malvinas Argentinas. Pero, además, en la previa del duelo, El Muñeco se tomó tiempo para bromear con el reconocido influencer Jero Freixas, con quien grabó un video en las redes sociales.

El youtuber, que saltó a la fama luego de aquel video que hizo junto a su mujer durante el Mundial de Brasil, se filmó con el entrenador a quien le hizo una picante chicana. "Chico, mirá con quien estoy. Con tu ídolo, yo también te admiro mucho, te lo tengo que decir ahora que ya no estás en River", expresa y Gallardo lo corta con un "no, todavía estoy", señalando el escudo.

"Te puedo seguir odiando un poquito", le respondió y redobló la apuesta: "No me puse la camiseta de Independiente, porque me da miedo de que me quieras meter en River. Viste que vos tenés como un amor...", y el Muñeco lanza una carcajada y la frase: "No, yo no tengo nada que ver con eso". La chicana tiene que con que varios jugadores que sonaron en Avellaneda, terminaron jugando en el club de Núñez por pedido del entrenador y uno de esos casos fue el de Elías Gómez.

En el posteo, que tiene cerca de 70 mil likes, Freixas escribió: "Gracias @matias.patanian y @riverplate por la posibilidad de este encuentro. Y a vos muñeco gracias por tomarte con humor los videos. Realmente te admiro y no me importa nada que me critiquen por decirlo. Soy un amante del fútbol".