La urgente decisión que tomó el PSG con Messi cuando fue reemplazado

Lionel Messi fue titular en la aplastante victoria del Paris Saint Germain ante Auxerre y fue reemplazado cuando faltaban quince minutos para finalizar el duelo que terminó 5 a 0 a favor del líder de la Ligue 1. El astro argentino tuvo un buen partido, aportó su magia para que su equipo abra el partido y se marchó ovacionado del campo de juego. Apenas salió del cambio, Leo se sentó en el banco de suplentes. junto con Neymar, y segundos después el club tomó una urgente decisión.

Un ayudante de Christophe Galtier se acercó él y se lo llevó hacia el vestuario para que pueda dejar cuanto antes el Parque de los Príncipes y viajar para reunirse con los restantes futbolistas de la Selección argentina que están concentrados en Abu Dhabi a la espera del amistoso que jugarán el próximo miércoles ante Emiratos Árabes.

En su segunda temporada en PSG, Messi jugó 13 de los 15 primeros partidos de la liga y aportó 7 goles y diez asistencias. En esta etapa, el número 30 ya superó los 6 tantos que marcó en su primera temporada. Además, estuvo en cinco de los seis partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa con 4 tantos y la misma cantidad de pases gol. El capitán argentino, además, es el máximo goleador de los convocados en el 2022 junto con Julián Álvarez, ambos con 27 goles.

Su presencia ante Auxerre, a exactamente una semana del Mundial, generó cuestionamientos hacia Galtier por no preservar al astro argentino. "No va a descansar nadie. Todos los jugadores disponibles pueden jugar. Ninguno de mis jugadores me ha venido a decir que no quiere jugar o que le teme a este último partido antes del Mundial", había remarcado el técnico del PSG.

Paris Saint Germain terminó la primera etapa del torneo como líder e invicto con 41 puntos, con cinco de ventaja sobre Lens. La Selección argentina integrará el Grupo C que completan México y Polonia, en busca de un lugar en los octavos de final de la cita mundialista.