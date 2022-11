La sorpresiva frase de Neymar que enciende alarmas en Brasil: "No puedo garantizar que..."

Neymar, principal referente de la Selección de Brasil, se refirió al Mundial Qatar 2022 y dejó lugar a la incógnita al asegurar que podría ser su despedida de la competencia. "No puedo garantizar que voy a estar en otro Mundial, sinceramente no lo sé. Puede que juegue o puede que no, también dependerá del entrenador", indicó en declaraciones a Globo Esporte.

El delantero del PSG afirmó que la decisión no tendrá que ver con la parte física: "No, depende de cómo voy a ser. Es algo de lo que no quiero decir nada ahora. Quiero jugar esta Copa, dedicarme a ello". Y añadió que Brasil tiene "potencial" de cara a la Copa del Mundo: "Veo que esta Selección tiene muchos frutos, muchas cosas buenas, y veo que podemos llegar muy lejos".

Neymar puso en duda su futuro con la Selección de Brasil.

Neymar, con 30 años, disputará su tercer Mundial y tendrá la oportunidad de llegar a la competición sin percances y sin las lesiones que lo obstaculizaron en pasadas ediciones. Por otro lado, según las cifras de la FIFA, Neymar está a tres goles de superar a Pelé como máximo goleador de la historia de la selección brasileña.

Mientras que Neymar lleva 75 goles, el Rey del Fútbol marcó 77. "Pelé es la referencia. Pelé es fútbol. Pelé lo es prácticamente todo para nuestro país. El respeto y la admiración que le tengo es enorme. La importancia que tuvo en el tri fue fundamental porque era un tipo con mucha experiencia y supo ayudar a sus compañeros en su mejor etapa", exclamó.

Por último explicó el deseo de que su nombre quede en la historia del fútbol: "Me gusta ser mejor de lo que soy cada día. Me gusta ayudar a mis compañeros, que es lo principal. Espero que mi nombre quede grabado en la historia del fútbol. Si no en el fútbol, ??en la vida de alguien", concluyó. Los dos Mundiales que disputó Neymar no fueron satisfactorios para Brasil. En 2014, se lesionó en cuartos de final contra Colombia y en Rusia 2018, selección se despidió en cuartos de final tras perder con Bélgica.