Goleada de La Natividad y triunfo vital de La Irenita en el Abierto Argentino de Polo

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- El campeón defensor La Natividad, uno de los favoritos al título, se floreó hoy frente a La Hache Perpool, al que venció por 21-5 en un partido de la tercera fecha de la Zona A del 129º Abierto Argentino de polo en Palermo, y continúa con paso firme en el torneo.

En la cancha 2, el conjunto de Cañuelas se impuso con 11 goles de Camilo "Jeta" Castagnola en un encuentro sin equivalencias, pese a que La Hache sorprendió a su rival en el comienzo del juego al llevarse el primer chukker por 2-1, gracias a dos tantos de penal de Joaquín Pittaluga.

Luego, a partir del segundo parcial, todo fue color verde y blanco en el partido, con una sólida labor colectiva del cuarteto que inició su participación en la Triple Corona de 2022 con un título en el Abierto de Tortugas y ahora busca revalidar en "La Catedral" de Palermo el éxito obtenido el año pasado.

Más tarde este sábado, en la cancha 1 y en un duelo entre dos conjuntos que venían invictos en esta edición del Abierto, La Irenita Grand Champions se recuperó de un marcador parcial adverso por 4-0 en el primer chukker y doblegó a La Ensenada RS Murus Sanctus por 13-11, con una gran actuación de su capitán, Pablo MacDonough.

La Ensenada finalizó el partido con un jugador menos, ya que a los 5:37 minutos del último parcial fue expulsado Jerónimo del Carril por un peligroso cruce a Francisco Elizalde.

Si el tiempo lo permite, ya que se anuncian chaparrones y tormentas para las próximas horas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la acción en Palermo continuará mañana con la disputa de la tercera fecha de la Zona B, en una jornada en la que se destaca la actuación de La Dolfina Saudí, reciente campeón en el Abierto de Hurlingham, en la cancha 1.

El conjunto que lidera Adolfo Cambiaso (h.) y en el que también juega su hijo homónimo de solo 16 años -es la primera vez que ambos comparten equipo en el certamen de polo más importante del mundo- se enfrentará desde las 16:30 con Cría La Dolfina, después de que Ellerstina se mida con La Esquina a partir de las 14, en la cancha 2.

La Dolfina Saudí, 14 veces campeón en Palermo, es otra de las formaciones que aspiran al título en esta edición. El año pasado, en la final, cayó por 15-13 frente a La Natividad.

Este domingo, será el estreno de los Cambiaso jugando juntos en Palermo: "Para mí es un orgullo ser su hijo y seguir sus pasos. Yo no juego al polo porque él me obliga; juego porque me gusta.

Disfruto mucho lo que se genera detrás de su figura", dijo el joven "Poroto" Cambiaso en una reciente entrevista con La Nación.

"Disfrutamos jugar juntos. A veces se pone un poco intenso y exigente, se olvida de que soy el hijo y me trata como un compañero más. Pero eso está bueno, porque me ayuda a mejorar y me da confianza", agregó Cambiaso junior, que también expresó: "Ojalá pueda jugar como lo hace él y ganar todo lo que ganó. Para mí no va a haber otro igual".



