El emocionante momento entre Pinola y el plantel de River en su retiro del fútbol

Se fue Marcelo Gallardo, pero también lo hizo Javier Pinola. Por un lado, inesperado, porque parecía que podía seguir, pero por otra parte pudo más la decisión de dejar de jugar. Se retiró el defensor, en la goleada de River 4 a 0 sobre Betis en un amistoso en el Malvinas Argentinas de Mendoza, con la ovación merecida para el ganador de ocho títulos con el Millonario.

En un emotivo momento, Pinola fue reemplazado a falta de 15 minutos para que ingresara Jonatan Maidana, y todos sus compañeros corrieron a abrazarlo especialmente, para despedirlo tras una enorme carrera que comenzó en Chacarita, deslumbró en Nürnberg de Alemania y se cerró en River, el club que ama desde chiquito.

El estadio en pleno le dedicó un cálido aplauso y el grito de "Pinoooola, Pinoooola" que se hizo escuchar en cada rincón. El central salió del campo de juego muy emocionado, y también se dio un fuerte abrazo con cada integrante del cuerpo técnico de Gallardo y el resto de sus compañeros de plantel.

Así comunicó su retiro Javier Pinola

"Ya se lo he comunicado a mi familia, a mis compañeros, al técnico, obviamente. Hoy va a ser el último partido de mi carrera. Simplemente agradecer a todos los que han estado en estos años de mi vida a mi lado, que me han acompañado, me han hecho crecer, me han hecho mejor persona. Son lágrimas de alegría y orgullo por la carrera que siento que he hecho, que fue muy linda. He disfrutado muchísimo", aseguró muy emocionado Pinola en declaraciones a ESPN.

"Hasta acá llegué, con 39 años, en el club donde había soñado toda mi vida jugar desde chiquito. No es algo que invento, solo mis más íntimos saben lo que yo sentía desde chiquito. Que me hayan acompañado en el último tramo de mi carrera en este sueño es algo impagable", expresó el central.