La tajante “respuesta” de Chiqui Tapia a Benedetto tras su polémico gesto en Boca-Racing: “Sin dudas que…”

El polémico gesto de Darío Benedetto en la final del Trofeo de Campeones pegó fuerte en la AFA. Y quien salió a responder fue Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la entidad. El titular de la institución con sede en la calle Viamonte se refirió a los gestos del delantero de Boca y aseguró: "Sin dudas que me duele".

Tras el polémico partido en San Luis, que Racing ganó después de que el Xeneize se quedara con menos jugadores de lo permitido tras las 7 expulsiones de Facundo Tello (dos de jugadores que estaban en el banco de suplentes), Tapia explicó: "Sin dudas que me duele. No se me ocurre que sucedan esas cosas".

"A mí me gusta ir y siempre como responsable de la AFA, algunos te quieren y otros no. Pero siempre he ido a todas las finales y he puesto la cara. No creo en esa situación que algunos piensan. No lo vi, pero no son situaciones que me gustan porque en el fútbol argentino no pasan esas cosas", expresó el presidente de la AFA.

Por otro lado, Tapia indicó que no vio la situación en el momento porque ya había bajado a la cancha para la entrega de premios: "Estaba bajando del palco hacia el campo de juego para hacer la entrega de premios. Los últimos momentos del partido ni los vi porque estaba en el túnel mientras armaban el escenario. Pero yo me quedo con los finales que hemos tenido este año en cada torneo que fueron importantes".

"La demostración estuvo en la definición de la Liga Profesional que cuatro equipos de los más grandes y representativos del fútbol argentino jugaron en simultáneo. Y después en Copa Argentina también había suspicacias y pensaban algo que en el final no se dio", siguió el Chiqui.

Y cerró: "Jugaron Talleres y Patronato y salió campeón Patronato que acababa de perder la categoría y va a representar al país en la Copa Libertadores. Uno tiene que convivir con cosas que no le gustan pero con la tranquilidad de que en el campo de juego gana el que menos errores comete o el que mejor se levanta".

En la final del Trofeo de Campeones entre Boca y Racing, Benedetto hizo un movimiento con la mano con el que acusaba a Facundo Tello, árbitro del partido, de estar "comprado" para dirigir a favor de la Academia, motivo por el que fue expulsado a través de la utilización del VAR y dejó a su equipo con 6 jugadores. Así, se dio por terminado el encuentro.