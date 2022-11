La confirmación sobre Chevrolet que celebra el automovilismo argentino

Leonel Pernía se consagró campeón del TC2000 en la fecha pasada, que tuvo como nota saliente, el conflicto gremial que no le permitió al equipo oficial Chevrolet estar presente en el Cabalén. Luego de varias semanas, y tras el anuncio que General Motors se marchará de la categoría al finalizar la temporada, el equipo Pro Racing comunicó que Agustín Canapino y Bernardo Llaver correrán la última fecha del año en el autódromo de Concepción del Uruguay.

La confirmación del ProRacing

La noticia es un espaldarazo importante para una categoría que está en transición y que necesita de figuras para no seguir perdiendo terreno en la consideración de los fanáticos. "Este fin de semana disputaremos la última fecha de la temporada 2022 de TC2000 con @AgustinCanapino y @BerniLlaver. El equipo y los Chevrolet Cruze ya están en viaje a Concepción del Uruguay", escribieron en los diferentes canales de comunicación de la estructura que tiene base en Córdoba.

Ante esto, Berni Llaver compartió una historia en Instagram para avisar la noticia y expresó que luchará para quedarse con el subcampeonato de la especialidad. El mendocino está tercero en el certamen a 11 de Julián Santero, quien ocupa el segundo lugar. Canapino, en tanto, está cuarto a 31 del volador de Toyota.

La reacción de Berni Llaver.

El cuatro veces campeón del Turismo Carretera no tiene asegurada su continuidad en la categoría para el 2023 y habló sobre lo ocurrido con Chevrolet, como también de su futuro. "Por ahora no tengo nada definido. Es todo muy reciente y tengo que esperar que se termine de definir todo para empezar a escuchar propuestas y ofertas para ver cómo hago mi 2023. Será un fin de año en el que tendré que replantear mi futuro", expresó Canapino que ya arregló su arribó a las TC Pick Up.