El polémico "me gusta" de Garnacho en una publicación sobre la Selección argentina

Alejandro Garnacho es una de las apariciones más resonantes de los últimos años en la Premier League. El juvenil, de 18 años y futbolista del Manchester United, atraviesa un enorme presente y está en boca de todos. Eso, además, le permitió tener trascendencia en nuestro país y algunos ya lo incluyen en el proyecto de la Selección argentina luego del Mundial de Qatar.

El like de Garnacho.

El pibe estuvo en los planes de Lionel Scaloni durante las Eliminatorias y, a días de dar a conocer la lista definitiva para el certamen, reaccionó a una publicación de Twitter que generó una inesperada polémica. "Afuera los 2 Correa, 26. Dybala? jaja 25. Lo Celso roto, 24. Adentro Garnacho, 25. Sobra 1 lugar. De nada", escribió un usuario que recibió un like de parte de Garnacho.

Al notar el "me gusta" del jugador, el posteo recibió cientos de corazones y también comentarios, algunos avalando lo hecho y otros apuntando contra él ya que la publicación descartaba a varios históricos de la Selección.

"Si un referente de la selección se entera de este like de Garnacho lo borran al toque", respondió uno y otro lo bancó: "Todos lo ven mal que le de LIKE a este tweet? Yo lo veo como que le esta dando like porque lo están agregando a el a la lista para el Mundial, mi humilde opinión".

El cuerpo técnico de la Selección, más allá de no incluirlo en esta lista, sabe que tiene mucha proyección y seguramente estará en la consideración cuando arranquen las próximas Eliminatorias. Garnacho fue fue convocado una vez para la Selección: fue en la doble fecha de eliminatorias ante Venezuela y Ecuador. Además, en la Sub 20 acumula cuatro partidos y cuatro goles.