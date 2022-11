Turismo Carretera: la terminante respuesta de la ACTC ante un pedido de Jonatan Castellano

Restan dos competencias para que se termine la temporada del Turismo Carretera y algunos pilotos ya piensan en el próximo año. Uno de ellos es Jonatan Castellano, quien además de estar peleando la Copa de Oro de este año, ha expresado el deseo de dejar el Dodge para subirse a un Ford. En diálogo con Carburando, el Pinchito contó cuál fue la curiosa respuesta de la ACTC.

El Dodge del Pinchito.

"Está latente por una promesa a mi querido abuelo, que me pidió el pase a Ford. Las veces que lo pedí me fue negado pero como en este tiempo el cambio de marcas está más abierto, considero que si lo vuelvo a pedir, tendré una respuesta positiva. En su momento me dijeron 'vos irte de Dodge, no. Ni a Ford, no a Chevrolet, ni a Torino, vos de Dodge no te vas'", contó.

Y esas palabras tienen sentido ya que desde su debut en la categoría, el 5 de marzo de 2006, Castellano siempre corrió con Dodge y los hinchas lo ubican como un gran referente de la marca. En ese lapso, participó en 259 carreras, logró ocho victorias en finales y subió 30 veces al podio. En este certamen se ubica en el cuarto lugar del playoff, 36,5 puntos de José Manuel Urcera.

El rionegrino ganó la fecha pasada en San Nicolás y se trepó a la cima. Tiene 135 puntos y lo siguen: Mariano Werner (Ford), 134, Agustin Canapino (Chevrolet), 117.5, Castellano (Dodge), 98.5, y Esteban Gini (Torino), 93. La decimocuarta y penúltima fecha del campeonato de TC, se desarrollará el sábado 19 de noviembre en el autódromo de Toay, La Pampa.

Por su parte, Juan Bautista De Benedictis, aseguró su ingreso a la Copa como de uno de los 3 pilotos de último a base de regularidad y con el requisito cumplido de haber ganado una carrera final. Mientras tanto para los dos lugares restantes aparecen un abánico de exponentes que cuentan con chances matemáticas de poder meterse en la lucha por la corona donde hasta el compromiso pampeano, Facundo Ardusso y Luís José Di Palma llegan como una mínima ventaja sobre el resto de sus rivales.