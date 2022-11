La lista de Marruecos para el Mundial, con estrellas de gigantes europeos

La Selección de Marruecos anunció este jueves su lista definitiva para disputar el Mundial de Qatar 2022, en la que resaltan tres figuras de gigantes clubes europeos: Achraf Hakimi, Hakim Ziyech y Noussair Mazraoui son las grandes figuras entre los 26 convocados por el entrenador Walid Regragui.

La lista de Marruecos para el Mundial de Qatar 2022.

Hakimi es el lateral derecho que juega para el París Saint-Germain al lado de Lionel Messi, y fue clave en su Selección para lograr la clasificación a la Copa del Mundo. Por su parte, Ziyech tuvo un destacado nivel en Marruecos, pero no viene rindiendo en el Chelsea de Inglaterra. Igualmente, el ex Ajax no podía faltar en el conjunto marroquí.

Por otra parte, otro ex Ajax y de presente en el Bayern Munich, Noussair Mazraoui también fue citado por Regragui para integrar el plantel que disputará la Copa del Mundo. El equipo marroquí jugará en el Grupo F y debutará el 23 de noviembre frente a Croacia, jugará contra Bélgica el 27 de este mes y cerrará una difícil Fase de Grupos ante Canadá el 1° de diciembre.

La lista definitiva de Marruecos para el Mundial de Qatar 2022

Arqueros: Yassine Bono (Sevilla), Munir Elkajoui (Al-Wehda), Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca).

Defensores: Yahya Attiat Allah (Wydad Casablanca), Badr Benoun (Qatar SC), Noussair Mazraoui (Bayern Múnich), Jawad El Yamiq (Valladolid), Achraf Hakimi (PSG), Nayev Aguerd (West Ham), Romain Saiss (Besiktas) y Achraf Dari (Brest).

Mediocampistas: Abdelhamid Sabiri (Sampdoria), Azzedine Ounahi (Angers), Sofyan Amrabat (Fiorentina), Yahya Jabrane (Wydad Casablanca), Selim Amallah (Standard Lieja), Bilal Khanous (Genk) y Amine Harit (Marsella).

Delanteros: Abderazak Hamdallah (Al-Ittihad), Zakaria Aboukhlal (Toulouse), Youssef En-Nesyri (Sevilla), Abde Ezzalzouli (Osasuna), Soufian Boufal (Angers), Walid Cheddira (Bari), Hakim Ziyech (Chelsea) e Ilyas Chair (Queens Park Rangers).