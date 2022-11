La foto de Santiago Giménez que preocupa a los mexicanos de cara al Mundial de Qatar 2022

Santiago Giménez es uno de los preferidos por los hinchas mexicanos. Esto no es así para Gerardo Tata Martino, que está en duda y hay grandes chances de que se quede afuera de la lista de 26 para ir a Qatar.

Ayer México venció a Irak en un partido de preparación con goles de Alexis Vega, Rogelio Funes Mori, Jesús Gallardo y Uriel Antuna. Funes Mori es uno de los preferidos de Martino. ¿Qué publicó Giménez?

Santiago Giménez no fue convocado por Martino, ya que estuvo en la nómina del Feyenoord por un partido pendiente de la Liga Eredivisie. El delantero mostró su apoyo subiendo una foto viendo el encuentro de el Tri. Muchos hinchas se quejaron en las redes de que el atacante merece su oportunidad y tiene que estar si o si en la lista de 26 para jugar el Mundial.

Igualmente Giménez, fiel a su estilo humilde, en reiteradas oportunidades ha manifestado que no se vuelve loco en caso de no estar en la lista ya que es joven.

"No pasa nada, si me toca estar es por un propósito y si no, sé que más adelante será. No me voy a cortar las venas por no estar, pero voy a luchar porque es un sueño que tengo desde chico, pero no estar, no me pondrá triste", indicó recientemente el delantero.