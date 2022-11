El sincericidio de Simeone tras el duro último puesto del Atlético en el grupo de la Champions: "Quedamos..."

Duro momento para Diego Simeone como técnico del Atlético de Madrid. El Colchonero cayó 2 a 1 en su visita a Porto, quedó último en el Grupo B de la Champions League, detrás del conjunto portugués, el Brujas y el Bayer Leverkusen, y de esta manera no pudo ni siquiera entrar a la fase eliminatoria de la UEFA Europa League, al que accede el tercero de cada zona. El Cholo, post derrota, admitió que su equipo fue superado "en todo" y aseguró sin vueltas: "Quedamos últimos en el grupo merecidamente".

"Ellos fueron mejores en todo. Fueron superiores. Quedamos últimos en el grupo merecidamente. Europa queda atrás, queda LaLiga y esperamos mejorar", explicó Simeone en conferencia de prensa después del 2 a 1 sufrido ante Porto que lo condenó a quedarse sin competencia europea en el segundo semestre de la temporada.

"Lo que se ve en el campo lo vemos todos, fueron superiores, tuvieron mejores repliegues, posicionamientos, convirtieron las dos primeras, fueron contundentes.. Hay que mejorar y ver la realidad de este año en Europa y también el año pasado. El año pasado nos costó y hace dos años nos costó cuando fuimos a Salzburgo. Nos está costando y hay que ver de qué manera podemos mejorar en Europa, los números son malos", indicó el Cholo sobre la actuación de su equipo en los torneos continentales.

"Marcamos poco y fueron casi todos los equipos superiores. Terminamos donde merecimos y ahora viene una nueva realidad que es LaLiga y la Copa. Hay que hacerse fuerte para salir todos juntos, no tengo dudas de que lo sacaremos adelante, siempre lo digo, confío en ellos, hay que saber esperar", afirmó Simeone.

"Fueron mejores. Enseguida se veía la velocidad de juego, la contundencia que eleva todo. La realidad es la que tenemos hoy, estamos jodidos por quedar fuera. No se puede recuperar, nos queda la Liga y la Copa y debemos ir hacia adelante con lo que tenemos", opinó el entrenador.

Por otra parte, el técnico del Atlético de Madrid planteó que el equipo debe trabajar para salir del lugar en el que está, pero que ese no es el fondo: "No me gusta cuando dicen que estamos tocando el suelo, siempre puedes estar peor, hay que ocuparse por estar mejor y que la única manera que conozco de salir de situaciones así es estar juntos. Involucrarnos todos, club, la gente y nosotros, es la forma que debemos afrontar lo que queda".

Además, Simeone reveló que el plantel ha tenido discusiones internas, pero que empuja para el mismo lado: "No tengo ninguna duda de que estamos todos en el mismo camino, discutimos, como sucede en cualquier lado, pero hay un objetivo en común. Afrontar con personalidad lo que resta del año".

"Siempre decimos que lo emocional está anterior a todo, puedes tener talento, buen juego, pero si emocionalmente uno no está tranquilo, te limita. El penalti contra el Bayer Leverkusen, en Cádiz hay gol a los 27 segundos, nos ponemos 2-2 teniendo luego dos ocasiones de gol y para ponernos 2-3 y hay una contra en la que nos hacen el 3-2. Hoy nos marcan pronto, son un montón de pruebas para superar, pero tenemos un montón de hombres en el grupo que pueden superar la situación y no tengo dudas de que lo harán", comentó el Cholo sobre su plantel.