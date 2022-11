El DT que sorprendió al anunciar su retiro de la profesión con solo 49 años: "Es una decisión de vida"

Rolando Schiavi sorprendió a todos al confesar que no volverá a dirigir un equipo de fútbol. Durante el programa del que es panelista, "Equipo F" de ESPN, el flaco contó que tuvo ofertas y confesó: "Es una decisión de vida. En su momento lo disfruté. Después, con el tema de la pandemia, me tocaron distintas situaciones que me llevaron a tomar esta decisión de vida familiar".

"Estuve mucho tiempo concentrado, me perdí muchas cosas de mis hijos. Hay un técnico que está dirigiendo una Selección y le pasa lo mismo que a mí. Se extraña", ¿Y si te llaman de Boca?, consultó Sebastián Vignolo. "No", respondió sonriente. "Estoy muy tranquilo el fin de semana, disfrutando con mi familia, mis hijos. Es lo más importante", agregó.

El exdefensor, que ganó 9 títulos con Boca Juniors, entre ellos la Copa Intercontinental y la Copa Libertadores en 2003, tuvo un paso como entrenador de la Reserva del Xeneize y debió dejar a cargo a fines de 2019 con la asunción de la Comisión Directiva liderada por Jorge Ameal y Juan Román Riquelme. También vistió la camiseta de Estudiantes y se refirió al amor que le tienen los hinchas.