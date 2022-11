D'Alessandro, sorpresivo sobre la posibilidad de sumarse al cuerpo técnico de Demichelis en River: "Me..."

Dos de un enorme pasado en la historia de River. Marcelo Gallardo se va y quien está a punto de llegar es Martín Demichelis. Después de un ciclo impresionante de más de ocho años con el Muñeco, el exdefensor se haría cargo como entrenador del Millonario. Y alguien que podría acompañarlo en el cuerpo técnico es nada menos que Andrés D'Alessandro, otro exjugador de la Banda. Consultado por esa posibilidad, el Cabezón aseguró: "Me encantaría".

Andrés D'Alessandro confirmó que le encantaría ser parte del cuerpo técnico de Demichelis en River.

"Me pone contento si deciden que Demichelis sea el técnico”, explicó D'Alessandro en diálogo con TyC Sports. Y fue por más con una confesión: “Me encantaría formar parte del cuerpo técnico de Demichelis. Ayer mis amigos me llamaban y me preguntaban".

"Me llamaron unos amigos ayer. Con Martín nos criamos juntos en el club, es uno de los que puede llegar a ser entrenador y todo indica que está muy cerca. Se lo merece porque se preparó, estudió, es una posibilidad muy linda para un exjugador que hoy es técnico y es del ADN del club. Los que lo acompañan también son del club así que es un proceso más. No es fácil, la vara está alta pero el hincha lo va a entender y le va a dar tiempo", declaró en una entrevista en vivo con el canal deportivo.

Por otra parte, D'Alessandro aseguró que le gusta la gestión deportiva pero que todavía no sabe qué será de su futuro: "No tengo decidido qué voy a hacer todavía. Estudio, veo y me interiorizo. El haber sido jugador de fútbol es un plus pero no nos da todo el conocimiento para hacer otras cosas fuera de lo que es ser jugador de fútbol. Se necesita conocimiento, aprender con los que hoy tienen un camino importante dentro de esas disciplinas".

En ese sentido, el Cabezón declaró: "Estoy mirando fútbol, aprendiendo con compañeros que son entrenadores, hablando con técnicos que tengo relación. Me gusta mucho el tema de gestión deportiva, de gestionar grupos. Los últimos años por haber sido uno de los más grandes y capitán muchos años en el Inter uno lo termina haciendo. Terminamos gerenciando y gestionando un grupo de jugadores, compañeros. Como líder, como uno de los más grandes, terminé haciendo eso como jugador. Eso me gusta mucho".

Mientras River espera por Demichelis como su nuevo técnico, quien todavía no se desvinculó del Bayern Munich alemán, donde dirige al equipo de Reserva, D'Alessandro se postuló como candidato a acompañarlo en el equipo Millonario. ¿Se juntarán Micho y el Cabezón otra vez con el escudo de la Banda en el pecho?