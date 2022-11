Cuál es el único jugador argentino en el equipo ideal de la Copa Libertadores 2022

El delantero de Vélez Sarsfield, Lucas Janson, fue el único futbolista argentino elegido para integrar el equipo ideal de la Copa Libertadores que acaba de obtener Flamengo, divulgó la Conmebol. El ex Boca, de 28 años, fue además el único de un equipo no brasileño que integra el once a partir de sus siete goles que resultaron significativos para que los de Liniers lleguen a semifinales.

Lucas Janson.

De la nómina forman parte nada menos que ocho jugadores nacidos en Brasil, que son Thiago Heleno y Vitor Roque de (Athlético Paranaense, subcampeón), Gustavo Scarpa (Palmeiras), Santos, David Luiz, Éverton Ribeiro, Gabriel Barbosa y Pedro (Flamengo).

El once ideal.

El campeón también sumó a Dorival Junior como el mejor entrenador. Los otros dos jugadores no brasileños pero que actúan en equipos brasileños son el ex Lanús, Gustavo Gómez (Palmeiras) y el uruguayo Giorgian De Arrascaeta (Flamengo).

El equipo ideal es el siguiente: