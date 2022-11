Bomba en Boca: Riquelme duda en renovarle a Ibarra y se reunió con otro DT

La decisión ya estaría tomada. Es Hugo Ibarra o él, de ahí no sale. Es que Boca, con el Trofeo de Campeones como último objetivo por delante en 2022, todavía no tiene confirmado si continuará el año que viene con el mismo entrenador o si cambiará. Y allí aparece una figura que le gusta a Juan Román Riquelme: el actual técnico de Tigre, Diego Martínez.

Según aseguró en Dale al Medio el periodista Rodolfo Cingolani, Román estaría decidido a confirmar a Ibarra para 2023 o buscar a Martínez como reemplazante. En ese sentido, el Negro seguiría en Boca, pero en otro cargo, posiblemente de nuevo en la Reserva.

"Hay cosas del juego que a Riquelme no le llenan. Se quedó muy caliente con la derrota frente a Patronato, estaba obsesionado por ganar la Copa Argentina y quedó muy caliente con esa derrota, pero también entiende que hay algo que lo lleva a pensar en la continuidad de Ibarra: lo banca a morir el plantel", aseguró Cingolani.

El detalle más importante que hace pensar en la posible continuidad del entrenador en Boca es el apoyo de los jugadores: "El vestuario está espalda con espalda con el Negro Ibarra y eso lo tiene en cuenta Riquelme", explicó el periodista deportivo antes de dar el nombre de la persona que reemplazaría al actual DT en caso de que no siguiera.

"Después, no le gusta cómo juega, cree que puede dar un paso adelante con otro entrenador. A ver, no piensen más en 20 mil entrenadores como hicieron hasta ahora. Si no sigue Ibarra, cosa que dudo, para mí 70-30 que sigue, pero si se da ese 30% no piensen en otro entrenador que no sea Diego Martínez. Ya se ha reunido en varias oportunidades para comer y se conocen desde la época en que Martínez trabajaba en Inferiores de Boca", contó finalmente el panelista de TyC Sports.

El actual técnico de Tigre es el máximo interés de Riquelme para el cargo de entrenador, siempre y cuando no se acuerde la continuidad de Ibarra. Por otra parte, Martínez, quien no arregló por ahora su nuevo contrato en el Matador, también estuvo en el radar de Independiente, aunque por el momento no hubo avances en las negociaciones. ¿Sigue el Negro Ibarra o Boca va por Diego Martínez?