Morena Beltrán se mostró en vivo con su novio futbolista y reveló quién la “remó” para conquistar al otro

Una relación que viene de hace rato y se descubrió hace muy poco. La de Morena Beltrán, la periodista del momento, y el futbolista Tomás Mantía, bautizado como "el 6 de Flandria" por su puesto y su club. Por primera vez, la pareja reveló detalles de su relación y, en una divertida entrevista, contaron cómo se conocieron y quién fue el que la "remó" para conquistar al otro.

En diálogo con Urbana Play Club, Mantía y Beltrán contaron cómicamente que, por sus trabajos y sus hábitos, les cuesta encontrar un momento para algo cotidiano como ver una serie. Claro, el jugador se levanta muy temprano para entrenar y ella vuelve tarde de coberturas y programas: "Después no resiste una serie a la noche", reclamó ella.

"Sí, a las once de la noche es una pelea... Me dice de ver una película o una serie y no aguanto", admitió el futbolista entre risas, a lo que ella replicó: "Se enoja si la termino yo. Y bueno, si te vas a dormir a las once y diez..."

Por otra parte, Mantía reveló que esta semana generó el enojo de su novia por un motivo particular: "Te voy a contar una porque se enojó. Anoche yo vi la nota que le hizo el Pollo (Sebastián Vignolo) a (Lionel) Messi. La íbamos a ver juntos. No me lo dijo, pero se enojó. Encima se lo tiré y me olvidé de que no se lo tenía que contar, ja".

Más tarde, el defensor de Flandria recordó otra anécdota por la que Beltrán se ofendió con él: "Una sola vez la vi enojada mal. Una noche vi unos chocolates...", comenzó, y ella interrumpió rápidamente. "Me regalaron unos chocolates para mi cumpleaños. A la noche uno quiere comer algo dulce. Abro la caja y tengo los dos de frambuesa, los que no se come nadie. ¡Se la vació la caja!", exclamó indignada.

"Yo no soy de lo dulce, pero de vez en cuando me agarra un ataque. Estaban ahí y lo hice percha, mal. Ella estaba trabajando encima, lo hice de rata. No sabés lo enojada que estaba", reconoció Mantía.

La periodista y el jugador están de novios hace "un año y medio", según indicó ella, aunque recién lo anunciaron en las redes sociales hace poco tiempo. En tanto, él explicó que se conocieron en un boliche en Mar del Plata, donde él jugaba en 2021 en su etapa en Alvarado, porque el editor de videos del club era amigo de ella.

Además, los dos coincidieron en que él fue quien se mostró más interesado en conquistarla: "Costó. Hubo que remar. Nos conocimos en 2019, nos agarró la pandemia. Hubo un tiempo en que no nos vimos, estuvimos un tiempo incomunicados. Aparte More en esa época le mandabas un mensaje y respondía a los tres días".

"En ese tiempo y ahora también. Yo con el celular soy de terror. Yo siempre digo lo mismo: si pasa algo y tenés algo para decirme me llamás por teléfono. Si no, no es tan importante. Soy muy colgada. Nos tuvimos que ver en persona, si no era muy complicado. Así son todos mis vínculos", aseguró Beltrán finalmente.