La frase de Mourinho sobre Dybala que enciende todas las alertas de la Selección: “No soy doctor, pero…”

La lesión de Paulo Dybala, a 42 días para el comienzo del Mundial de Qatar 2022, encendió las alarmas de la Selección argentina. Tas convertir, de penal, el 2-1 de la Roma ante Lecce, la Joya evidenció muestras de dolor en el cuádriceps de su pierna izquierda y fue reemplazado. El cuerpo médico del elenco italiano lo someterá a estudios para conocer la gravedad del asunto.

En conferencia de prensa, quien se refirió a la situación del argentino fue José Mourinho. El director técnico fue consultado sobre las molestias musculares del número 21, que lo obligaron a meter mano en el equipo cuando recién transcurrían cuatro minutos del segundo tiempo.

La Joya convirtió y fue reemplazado por molestias musculares.

Al DT le preguntaron si los fanáticos volverían a ver a Dybala con la camiseta de la Roma antes de que finalice el año y la respuesta fue contundente. "¿Cómo está? Digo mal, por no decir muy mal. ¿Verlo antes del 2023? No soy doctor, pero por mi experiencia, la forma en la que lo vi y lo que me dijo... es muy difícil".

Sin dudas la cruda respuesta de Mourinho preocupa a Lionel Scaloni a poco más de un mes para que la pelota comience a rodar en el Mundial de Qatar 2022. En caso de que los estudios arrojen que padece de un desgarro, el cordobés se alejará de las canchas al rededor de tres semanas (dependiendo el grado de la lesión).

Esto lo haría volver estar a disposición del DT recién en el mes de noviembre, cuando la actividad de la Serie A se interrumpa debido a que comenzará la máxima cita. El lunes 14 es la fecha límite para que los directores técnicos de los diferentes seleccionados entreguen la lista definitiva de 26 jugadores. ¿Scaloni esperará a Dybala?