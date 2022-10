Fórmula 1: el fuerte accidente de Carlos Sainz y una increíble situación que pudo terminar en tragedia

Carlos Sainz (Ferrari), que largó tercero y tuvo que abandonar, al accidentarse en la primera vuelta del Gran Premio de Japón, el decimoctavo del Mundial de Fórmula 1 en la lluviosa Suzuka-, declaró que "si no ves nada, le estás diciendo a la suerte que haga lo que se le ocurra" y que ha sido "pura suerte que no" le "hayan dado".

"No sé qué querrán hacer, pero la pista y la (nula) visibilidad estaban impracticables", comentó Sainz, de 28 años, que había terminado tercero en Singapur y que antes de la carrera ocupaba el quinto puesto del Mundial. "Está claro que si los pilotos no ven nada, estás diciéndole a la suerte que haga lo que se le ocurra, en un día como hoy; porque los 18 pilotos que iban detrás mía ni siquiera me han visto", declaró este domingo, en Suzuka, al canal de televisión Dazn, el español de Ferrari.

"Ha sido pura suerte que no me hayan dado", opinó Sainz, que esta temporada logró su primera victoria, al ganar en la legendaria Silverstone (Inglaterra) el Gran Premio de Gran Bretaña. "La cosa está al límite y espero que tomen la decisión correcta", comentó el español de Ferrari, que ha subido catorce veces al podio en la categoría reina, ocho de ellas esta temporada.

Pero, además del duro accidente del español, Pierre Gasly protagonizó una increíble situación que pudo terminar en tragedia y que recordó a lo sucedido con Jules Bianchi, quien murió en 2014 tras chocar con una grúa justamente en Suzuka. El piloto francés estalló de bronca al encontrarse, sin visibilidad, a un camión en el asfalto cuando estaba intentando recuperar su posición tras la caótica primera vuelta que terminó provocando la suspensión de la competencia con bandera roja.

"¡He podido matarme! ¿Eso era un tractor? ¡¡¡Eso es inaceptable!!! ¿Qué ha pasado? ¡No me lo puedo creer!", le dijo a su equipo por radio. Ante esa situación, Philippe Bianchi, padre de Jules, no pudo contener su frustración al ver lo ocurrido, que le recordó al accidente que tuvo su hijo. "No hay respeto por la vida del piloto. No se respeta la memoria de Jules. Increíble", exclamó. Insólito.