Turismo Carretera: pole de Urcera y Torino, los nuevos "enemigos" de Agustín Canapino

La clasificación de la segunda fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera tuvo a los tres grandes candidatos peleando por la pole, que finalmente quedó en manos de José Manuel Urcera (Torino). El piloto de Río Negro aventajó por 392 milésimas a Agustín Canapino (Chevrolet) y le sacó 428 a Mariano Werner (Ford). Los tres se bajaron los tiempos en varias oportunidades y dejaron nuevamente en claro que entre ellos, estará el campeón 2022 de la categoría más popular del automovilismo argentino.

"Es muy difícil hacer el mejor tiempo en el grupo de los más rápidos del TC, así que haberlo logrado me genera mucha satisfacción. Lograr el mejor tiempo es una sucesión de mucho trabajo que no se ve", expresó Manu que cortó una racha de 42 clasificaciones sin quedarse con el mejor registro, y pudo sumar 2 puntos que lo dejan a 3,5 de Canapino en el campeonato.

El Toro de Manu.

Justamente el de Arrecifes, apenas bajó del Chevrolet, explicó: "Fue una buena clasificación, sobre todo viendo dónde están los demás Chevrolet. Pusimos todo, no hay más que esto. Sacando a Manu, que hizo mucha diferencia, estamos bien y confiados para mañana”. Werner, por su parte, aseguró: “Fue una muy buena clasificación. No llegué al tiempo de los entrenamientos, no sé si por rendimiento, la pista o el viento. Pero estoy conforme y confiado para lo que pueda pasar mañana”.

Gran trabajo del uruguayo, Marcos Landa, clasificando a su Torino en la 4° colocación. En el quinto lugar finalizó otro Toro, el de Esteban Gini mientras que el Toyota de Matías Rossi concluyó en la sexta colocación. Completaron los 10 mejores del sábado sureño, Jonatan Castellano 7°, Marcelo Agrelo 8°, Valentín Aguirre 9° y Germán Todino 10°.

En el TC Pista, Facundo Chapur (Torino) y Diego Azar (Torino) ganaron las series disputadas en el cierre de la jornada. El cordobés ganó la más veloz y partirá desde la posición de privilegio en la carrera de la telonera. Mañana, a las 9.10 se pondrán en marcha las series, a las 12.10 largará el TCP y la final del TC tendrá comienzo a las 13.30, con televisación en vivo de la TV Pública.