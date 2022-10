La picante frase del Cacique Medina sobre San Lorenzo tras la derrota de Vélez: “El rival…”

Tras la derrota ante San Lorenzo, Alexander Medina apuntó contra el estilo de juego de los de Rubén Darío Insúa. Vélez perdió sobre la hora con un penal de Néstor Ortigoza, por lo que el Ciclón se llevó un partido que fue muy mal jugado.

En conferencia de prensa, el Cacique arremetió contra San Lorenzo: "Con bronca por el resultado, fue un partido parejo. Sobre el final se abrió con esa jugada. El rival no propuso mucho. Prácticamente nada. No estaba para ninguno de los dos", disparó.

Por otra parte, el DT de Vélez, que todavía no ganó como visitante en lo que va del Torneo, agregó que el resultado no fue justo: "San Lorenzo no era merecedor de llevarse el triunfo. No era para perderlo. Nos faltó circuito, asociación y verticalidad para lastimar. Es un rival que acumula mucha gente atrás, 5-4-1".

Por último, Medina también le tiró un palazo a Andrés Merlos, el árbitro del encuentro: "No me gustó el arbitraje, incidió en el resultado del partido. Por la primera amarilla a Valentín (Gómez), no fue. Por la situación de Seone, estábamos con diez, se reanuda y viene el penal. No tuvo una buena actuación y perjudicó el desarrollo del partido".

Con esta derrota, Vélez está anteúltimo y, a falta de que se dispute su partido contra Central Córdoba, suma 19 puntos en 23 fechas. El 2023 será el primer año desde 2019 en el que el Fortín no jugará competencias internacionales.